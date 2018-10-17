Уэмбли не будет продан, претендент отозвал предложение. Футбол

Знаменитый лондонский футбольный стадион "Уэмбли" не будет продан. Покупатель, пакистанско-американский миллиардер Шахид Хан, отозвал свое предложение, которое, согласно британским СМИ, составляло 600 миллионов фунтов стерлингов. Стадион останется собственностью Английской футбольной ассоциации (FA), которая должна обязательно проголосовать за завершение продажи на следующей неделе.

Руководство ассоциации объявило о возможности продажи знаменитой арены весной. Хан, которому принадлежит футбольная команда "Фулхэм" и "Джексонвиль Ягуарс" в НФЛ, должен был немедленно заплатить 600 миллионов фунтов, а еще 400 миллионов FA получила бы от матчей. Большая часть этих денег была запланирована ассоциацией для улучшения футбольной инфраструктуры в стране, особенно для реконструкции сотен игровых площадок.

Однако Хан отозвал предложение, несмотря на предварительное соглашение с Футбольной ассоциацией. Он пояснил в заявлении, что проект не получил достаточной поддержки в руководстве британского футбола.

"После переговоров с ФА на прошлой неделе стало понятно, что мое предложение получит только небольшое большинство, поэтому я снимаю предложение", - объяснил он.

Глава ФА Мартин Гленн подтвердил, что это серьезное предложение, которое серьезно рассматривалось. Однако на последней встрече Хан высказал мнение, что без усиления поддержки, скорее всего, снимет предложение.

"Он решил его снять, и мы уважаем это решение", - подтвердил Гленн.


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