Педро: Все игроки поддерживают очень хорошую атмосферу в раздевалке. Футбол

Нападающий "Челси" Педро Родригес в интервью клубной пресс-службе поделился закулисной информацией о партнерах по команде.

Испанский вингер рассказал, кто из полевых игроков мог бы успешно сыграть в воротах, объяснил, почему один футболист служит хорошим примером, а также ответил на специальный вопрос предыдущего героя рубрики Вилли Кабальеро.

Кто был лучшим на тренировках в последнее время?

Трудно ответить, потому что все игроки команды показывают очень хороший уровень и обладают хорошей психологией, чтобы прогрессировать. Возможно, Маркос Алонсо, Н’Голо, Аспи и Сеск были лучшими.

Кто из полевых игроков мог бы хорошо сыграть в воротах?

Возможно, Гари Кэйхилл, потому что он физически сильный, очень высокий и хорош при игре в штрафной.

Кто из защитников мог бы хорошо сыграть на позиции нападающего?

Давид Луис очень хорош при работе с мячом, так что, возможно, он. Рюдигер был бы хорош при завершении атак головой.

С кем ты сидишь во время выездов? Как пытаешься скоротать время?

Обычно я слушаю музыку на айпаде или играю в парчиси с Сеском, Алонсо и Вилли. Во время полета я начинаю мысленно готовиться к игре.

Кто хорошо поднимает моральный дух после плохих результатов?

Всегда испытываешь неприятные чувства после поражений, но важно сохранять позитивный настрой вместе с партнерами по команде и с нетерпением ожидать следующей игры. Аспи или Кэйхилл, капитаны, обычно они что-то говорят, или Давид Луис и Сеск, самые опытные игроки команды в такой ситуации.

Кто главный шутник в раздевалке?

Рюдигер, Маркос, Давид Луис – один из них! Все игроки поддерживают очень хорошую атмосферу в раздевалке.

Кто самый тихий?

Н’Голо очень застенчив!

Кто самый громкий?

Давид Луис или Оливье.

Кто хорошо исполняет штрафные удары на тренировках, но мы об этом можем не знать?

Росс Баркли очень хорошо бьет штрафные с дальней дистанции и классно бьет по воротам.

Кто самый активный в инстаграме?

Думаю, это наверняка Альваро Мората!

Если бы ты мог заказать любую музыку в баре Under the Bridge (специальное заведение клуба на «Стэмфорд Бридж»), что бы это было и кого из игроков ты убедил бы пойти с тобой?

Я бы взял с собой кого-то из испанцев. Музыкальный стиль не столь важен, важнее всего – компания!

На кого из игроков болельщикам стоит подписаться в соцсетях?

На Н’Голо. Это очень хороший человек. Он скромный, он является хорошим примером для детей и других игроков. За пять лет он добился больших успехов и выиграл много трофеев, личных и командных.

С кем ты обедаешь в Кобхэме?

Обычно с испанскими игроками, а также с Дзаппакостой. Иногда могу пообедать с Гари, Россом или Дэнни. Здесь со всеми игроками хорошие отношения, можно с кем угодно пообедать.

И вопрос от Вилли Кабальеро. Кто лучше всех играет в парчиси?

Возможно, Кабальеро! Маркос и Сеск худшие. Они постоянно проигрывают!