Кубок вызова: Легкая прогулка

Клубы между собой договорились оба матча сыграть в Косово. Накануне отъезда в Приштину Ростислав Ланевич, главный тренер ГК «ЗНТУ-ЗАС» сказал: «Перед tврокубком у нас получился небольшой перерыв в чемпионате Украины. Так вышло, что по жеребьевке мы пропустили тур и это не сильно хорошо для нас.
Но мы постарались максимально сконцентрироваться на команде с Косово. Плохо, что не смогли посмотреть видео ее игр этого сезона. Но могу сказать, что это балканская школа, мы все ее прекрасно знаем. Это хорошая индивидуальная игра, хорошая бросковая подготовка. Они будут бороться с первой до последней секунды. Нам будет непросто там играть».
В Приштину команда отправилась на автобусе, который любезно предоставил гандбольный клуб «Мотор». Начало первого матча получилось какое-то нервное. Запорожцы повели в счете после голов Тараса Миноцкого и Эдуарда Кравченко. Казалось, нужно продолжать в том же духе. Но «Приштина» в ответ тоже отправила два мяча в сетку ворот Рудольфа Бородая. А вскоре самые опытные игроки запорожской команды Дмитрий Дорощук и Евгений Жук вышли ни «линию огня» и вернули преимущество в два мяча.
В принципе, уже в эти минуты Ростислав Ланевич разобрался, что представляет из себя косовский коллектив. До середины первого тайма «Приштина» боролась и старалась не отпустить в большой отрыв запорожцев. На 14-й минуте всего 6:5.
Вот здесь включились в работу запорожские края. Кравченко и Жук попеременно забрасывали мячи в ворота «Приштины». Отрыв получился хороший. «Плюс семь» перед перерывом.
Во втором тайме полное преимущество ЗНТУ-ЗАС. 30:15 на 48-й минуте игры. Игроки «основы» ушли отдыхать, уступив место второму составу. Он с задачей справился. Проиграл всего два пункта. Не понравилось то, что молодежь, чувствуя, что победный счет удастся удержать, в последние минуты игры проявила какое-то пижонство. Каждый, кто выходил на ворота пытался сам забить гол, а то, что партнер находился в более выгодной позиции, игнорировал.
С первых минут второго матча ЗНТУ-ЗАС взял инициативу в свои руки и повел в счете - 4:0. Вновь солировал Жук. Под стать ему играл и правый крайний Кравченко. Понравилось взаимодействие этих крайних игроков. Никто не жадничал мячом. Если шла атака справа, то Кравченко, видя, что Жук находится в выгодном положение набрасывал ему мяч так, что вратарь хозяев не успевал оценить обстановку и ворота «Приштины», практически, оставались пустыми. ЗНТУ-ЗАС старался и показал неплохой гандбол.
Ростислав ЛАНЕВИЧ, главный тренер ЗНТУ-ЗАС:
- Главную задачу, поставленную на игры, мы выполнили - прошли в следующий раунд. Да, конечно были ошибки, но команда молодая и все мы учимся. Самое главное, что нам удалось задействовать всех игроков. Молодые почувствовали атмосферу еврокубковых соревнований. Поэтому я считаю, в принципе все, что мы задумали, нам удалось реализовать.
В следующем раунде ЗНТУ-ЗАС встретится с израильской командой «Рамат-ха-Шарон». Первый матч запорожцы проведут дома в ноябре.
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