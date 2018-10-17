Кубок вызова: Легкая прогулка

Молодая команда ЗНТУ-ЗАС продемонстрировала зрелую игру и вышла в 3-й отборочный раунд Кубка вызова.

ЗНТУ-ЗАС - ПРИШТИНА Косово - 32:19 (17:10)

Фото: zntu-zab.com

ЗНТУ-ЗАС (Запорожье): Бородай, Белый, Драный; Кравченко (8), Жук (8), Лыхина (5), Паровинчак (3), Миноцкий (3), Дорощук (2), Рубан (2), Нагавиальхоссейни (2), Лисобей, Парамонов, Петращак, Турченко.

«Приштина»: Бешири (4), Губетини (4), Байчиновци (3), Красничи (3), Висока (2), Фетаху (1), Джука (1), Ходжа (1).

ПРИШТИНА - ЗНТУ-ЗАС - 25:36 (13:17)

«Приштина»: Бешири (7), Фетаху (6), Абазии (3), Байчиновци (3), Губетини (2), Висока (2), Башолли (1), Гаши (1).

ЗНТУ-ЗАС: Бородай, Белый, Драный; Кравченко (5), Жук (11), Лыхина (3), Паровинчак (3), Миноцкий (4), Дорощук (2), Рубан, Нагавиальхоссейни (3), Лисобей (2), Парамонов, Петращак (1), Турченко (2).

Клубы между собой договорились оба матча сыграть в Косово. Накануне отъезда в Приштину Ростислав Ланевич, главный тренер ГК «ЗНТУ-ЗАС» сказал: «Перед tврокубком у нас получился небольшой перерыв в чемпионате Украины. Так вышло, что по жеребьевке мы пропустили тур и это не сильно хорошо для нас.

Но мы постарались максимально сконцентрироваться на команде с Косово. Плохо, что не смогли посмотреть видео ее игр этого сезона. Но могу сказать, что это балканская школа, мы все ее прекрасно знаем. Это хорошая индивидуальная игра , хорошая бросковая подготовка. Они будут бороться с первой до последней секунды. Нам будет непросто там играть».

В Приштину команда отправилась на автобусе, который любезно предоставил гандбольный клуб «Мотор». Начало первого матча получилось какое-то нервное. Запорожцы повели в счете после голов Тараса Миноцкого и Эдуарда Кравченко. Казалось, нужно продолжать в том же духе. Но «Приштина» в ответ тоже отправила два мяча в сетку ворот Рудольфа Бородая. А вскоре самые опытные игроки запорожской команды Дмитрий Дорощук и Евгений Жук вышли ни «линию огня» и вернули преимущество в два мяча.

В принципе, уже в эти минуты Ростислав Ланевич разобрался, что представляет из себя косовский коллектив. До середины первого тайма «Приштина» боролась и старалась не отпустить в большой отрыв запорожцев. На 14-й минуте всего 6:5.

Вот здесь включились в работу запорожские края. Кравченко и Жук попеременно забрасывали мячи в ворота «Приштины». Отрыв получился хороший. «Плюс семь» перед перерывом.

Во втором тайме полное преимущество ЗНТУ-ЗАС. 30:15 на 48-й минуте игры . Игроки «основы» ушли отдыхать, уступив место второму составу. Он с задачей справился. Проиграл всего два пункта. Не понравилось то, что молодежь, чувствуя, что победный счет удастся удержать, в последние минуты игры проявила какое-то пижонство. Каждый, кто выходил на ворота пытался сам забить гол, а то, что партнер находился в более выгодной позиции, игнорировал.

С первых минут второго матча ЗНТУ-ЗАС взял инициативу в свои руки и повел в счете - 4:0. Вновь солировал Жук. Под стать ему играл и правый крайний Кравченко. Понравилось взаимодействие этих крайних игроков. Никто не жадничал мячом. Если шла атака справа, то Кравченко, видя, что Жук находится в выгодном положение набрасывал ему мяч так, что вратарь хозяев не успевал оценить обстановку и ворота «Приштины», практически, оставались пустыми. ЗНТУ-ЗАС старался и показал неплохой гандбол.

Ростислав ЛАНЕВИЧ, главный тренер ЗНТУ-ЗАС:

- Главную задачу, поставленную на игры , мы выполнили - прошли в следующий раунд. Да, конечно были ошибки, но команда молодая и все мы учимся. Самое главное, что нам удалось задействовать всех игроков. Молодые почувствовали атмосферу еврокубковых соревнований. Поэтому я считаю, в принципе все, что мы задумали, нам удалось реализовать.

В следующем раунде ЗНТУ-ЗАС встретится с израильской командой «Рамат-ха-Шарон». Первый матч запорожцы проведут дома в ноябре.