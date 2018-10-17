Барселона намерена сменить США на Азию. Футбол

Испанская "Барселона" подтвердила информацию о том, что клуб намерен изменить свой предсезонный график и теперь ездить в Азию, а не в Соединенные Штаты.

США были местом проведения товарищеских матчей Международного кубка чемпионов, но эти игры проводятся на обоих континентах.

Как сообщает ESPN FC, этот шаг может быть связан со спонсорской сделкой "Барселоны" с Ракутеном, а значит испанцы обязательно проведут контрольный поединок с японским "Виссел Кобе", цвета которого сейчас защищает экс-игрок "Барсы" Андрес Иньеста.

"Этот новый тур подтвердит связи клуба с азиатским рынком, где у нас больше поклонников, чем в любой другой части мира, - говорится в заявлении "Барселоны". - Футбол в таких странах, как Китай и Япония на подъеме. А значит это не только бизнес, но и возможность завоевать сердца еще большего числа болельщиков".


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