Украина заработала 3 млн евро на победе сборной в группе Лиги Наций. Футбол

За победу в Дивизионе В дополнительные премиальные составляют 1,5 млн евро.

Ранее было известно, что каждая из команд, представленных в Дивизионе B Лиги Наций, в котором играет и сборная Украина, за участие в турнире получат по 1,5 млн евро в качестве выплат от УЕФА .

Однако за первое место в группе, которое вчера завоевала сборная Украины, положены от УЕФА дополнительные бонусы.

Эта сумма составляет 1,5 млн евро, сообщает УЕФА .

Таким образом, вчерашняя победа над чехами обеспечила для Федерации футбола Украины трансфер от УЕФА в размере 3 млн евро.

Отметим, что в Дивизионе A за участие в турнире сборные получат 2,25 млн и столько же за победу в своей группе.

В Дивизионах C и D цифры составляют 1,13 и 0,75 млн соответственно.