Украина заработала 3 млн евро на победе сборной в группе Лиги Наций. Футбол
За победу в Дивизионе В дополнительные премиальные составляют 1,5 млн евро.
Ранее было известно, что каждая из команд, представленных в Дивизионе B Лиги Наций, в котором играет и сборная Украина, за участие в турнире получат по 1,5 млн евро в качестве выплат от УЕФА.
Однако за первое место в группе, которое вчера завоевала сборная Украины, положены от УЕФА дополнительные бонусы.
Эта сумма составляет 1,5 млн евро, сообщает УЕФА.
Таким образом, вчерашняя победа над чехами обеспечила для Федерации футбола Украины трансфер от УЕФА в размере 3 млн евро.
Отметим, что в Дивизионе A за участие в турнире сборные получат 2,25 млн и столько же за победу в своей группе.
В Дивизионах C и D цифры составляют 1,13 и 0,75 млн соответственно.
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