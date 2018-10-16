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Украина U21 разгромлена голландцами и не попадет на Евро-2019. Футбол Молодежная сборная Украины не будет играть на Евро-2019. Сегодня это стало ясно на 100%, так как украинцы без шансов проиграли Нидерландам, пропустив три мяча. Главным героем поединка стал футболист "Остенде" Живкович, оформив дубль и ассистировавший Клюйверту. Правда, крупная победа особо не помогла голландцам - они не попали в топ-четверку команд, занявших в группах вторые места, а значит, остались за бортом отборочного плей-офф. Нидерланды U21 - Украина U21 - 3:0 (2:0)

Голы: Клюйверт, 21 (1:0); Живкович, 24 (2:0); Живкович, 78 (3:0). Украина: Каневцев, Михайличенко, Миколенко, Попов, Кирюханцев, Шепелев, Пихаленок, Швед (Лунев, 79), Коваленко, Лучкевич (Третьяков, 46), Зубков (Борячук, 46).

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