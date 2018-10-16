Моуринью может нарваться на дисквалификацию. Футбол

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо получил обвинения со стороны Футбольной ассоциацией Англии за комментарии, которые он сделал после победы над "Ньюкаслом" 6 октября.

В заявлении ФА говорится: "Стиль речи Моуринью после матча, зафиксированный на камеру, был оскорбительным и/или оскорбительным и/или ненадлежащим". У него Моуринью есть время до 18 часов 19 октября, чтобы ответить на обвинения".

Моуриньо потенциально может столкнуться с дисквалификацией, если его признают виновным. Тот матч был проведен в напряженной атмосфере, а перед ним клуб опроверг сообщения, что Моуринью будет уволен независимо от результата.

Кадры показывают, что Моуринью что-то говорит, глядя в камеру, когда он направился к туннелю после финального свистка. Он также сделал жест правой рукой во время разговора, указывая пальцем на мизинца.

Сам португалец утверждал, что после матча он был предметом "медиа-охоты".