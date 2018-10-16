Отбор ЧЕ-2019 (U-17): Большая разница. Футбол

После непростой ничьей с Исландией наша команда (футболисты не старше 2002 года рождения) встречалась с загадочным Гибралтаром, в поединке с которым была поставлена задача забить как можно больше, превзойдя достижение боснийцев, наколотивших парням с Геркулесовых Столбов восемь безответных мячей.
Что ж, юношеская сборная Украины забила своим сверстникам 11 мячей. В первом тайме - четыре, во втором - семь. Наибольший вклад в победу внес Георгий Судаков оформивший хет-трик из «Шахтера».
По два мяча забили Владислав Ванат, представляющий «Динамо», и Эрик Шуранов из немецкого «Нюрнберга». Также по голу в свой актив занесли горняки Данил Скорко, Эдвард Кобак, Даниил Гончарук и динамовец Виктор Близниченко.
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