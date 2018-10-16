Отбор ЧЕ-2019 (U-17): Большая разница. Футбол

Группа 2

2-й тур

УКРАИНА (U-19) - ГИБРАЛТАР (U-19) - 11:0 (4:0)

Фото: ffu.ua

Голы: Скорко, 8 (1:0). Шуранов, 20 (2:0). Кобак, 33 (3:0). Гончпук, 45 (4:0). Шуранов, 57 (5:0). Близниченко, 58 (6:0). Судаков, 70 (7:0). Ванат, 73 - с пенальти (8:0), Ванат, 75 (9:0). Судаков, 83 (10:0). Судаков, 87 (11:0).

Украина: Турбаевский, Эгбуджуо, Забарный (Кобылянский, 46), Авдеев, Скорко, Рязанцев (Судаков, 60), Шевченко (Ванат, 46), Бражко, Кобак (Близниченко, 54), Шуранов, Гончарук (Вьюннык, 54).

Гибралтар: Эрнандес, Мартин, Маркес, де Харо, Джонс (Дуарте, 78), Марраш, Дель Рио (Торн, 60), Галльяно (Эль-Эттефти, 76), Оливеро, Боссана (Аскес, 60), Ремедж .

Наказания: Эгбуджуо, 30. Маркес, 72 (предупреждения).

Судья: Луис Тейшейра (Португалия).

13 октября. Какань. MGM Farm Arena.

После непростой ничьей с Исландией наша команда (футболисты не старше 2002 года рождения) встречалась с загадочным Гибралтаром, в поединке с которым была поставлена задача забить как можно больше, превзойдя достижение боснийцев, наколотивших парням с Геркулесовых Столбов восемь безответных мячей.

Что ж, юношеская сборная Украины забила своим сверстникам 11 мячей. В первом тайме - четыре, во втором - семь. Наибольший вклад в победу внес Георгий Судаков оформивший хет-трик из «Шахтера».

По два мяча забили Владислав Ванат, представляющий «Динамо», и Эрик Шуранов из немецкого «Нюрнберга». Также по голу в свой актив занесли горняки Данил Скорко, Эдвард Кобак, Даниил Гончарук и динамовец Виктор Близниченко.

Евгений БЕЛОЗЕРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Босния - Исландия - 1:1 (Дуракович, 44 - Йоханнессон, 68, с пенальти).

И В Н П М В

1. УКРАИНА 2 1 1 0 13-2 4

2. Босния 2 1 1 0 9-1 4

3. Исландия 2 0 2 0 3-3 2

4. Гибралтар 2 0 0 2 0-19 0

16 октября: УКРАИНА - Босния, Гибралтар - Исландия.