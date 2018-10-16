Коллина отклонил идею возможности тренерам консультироваться с VAR. Футбол
Известный в прошлом футбольный арбитр Пьерлуиджи Коллина отверг идею предоставления тренерам команд возможности обращаться к системе видеопомощи (VAR) во время матча.
«В футболе мы не можем дать возможность тренерам консультироваться с VAR, как это практикуется в других видах спорта. Например, в отличие от волейбола и баскетбола, где подавляющее большинство нарушений объективны, в футболе всё же важна интерпретация специалиста. Здесь судьи анализируют все доступные углы обзора, у них возникает лучшее представление о том, что происходит на поле, чем у тренера», – цитирует Коллину Football Italia.
Напомним, система видеоповторов была задействована во всех матчах чемпионата мира–2018 и со следующего сезона будет использоваться в поединках Лиги чемпионов. В УПЛ систему VAR начнут тестировать весной 2019 года.
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16.10.2018 08:53