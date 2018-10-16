Украинка Татьяна Мельник установила мировой рекорд в жиме лежа

Украинской спортсменке покорился результат в 180,5 кг.

Татьяна Мельник
Фото: XSport.ua
Татьяна Мельник

Украинская тяжелоатлетка Татьяна Мельник в весовой категории до 72-х кг установила новый мировой рекорд среди женщин в жиме лежа на турнире в Люксембурге, сообщает издание XSport.ua.

Татьяна показала результат 180,5 кг, превзойдя на полкилограмма предыдущий рекорд, который также принадлежал украинке Антонине Марченко, установленный на турнире в Чехии в мае этого года.


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