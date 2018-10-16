Арде Турану грозит тюремный срок. Футбол

Как сообщает CNN Turk, полузащитник «Истанбула» Арда Туран может попасть в тюрьму. Турецкая прокуратура запросила для него 12 с половиной лет заключения.

По данным издания, футболист обвиняется в сексуальном домогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия, угрозе жизни и преднамеренном нанесении травм. Заявление основано на показаниях турецкого певца Беркая Шахина. Ранее сообщалось, что Туран приставал к жене артиста, а позже подрался с самим Беркаем и сломал оппоненту нос.

Это уже не первый скандальный эпизод с участием игрока. В марте 2018 года Туран пригрозил журналисту разбить голову за вопросы его жене, а в мае напал на судей в матче чемпионата Турции и был дисквалифицирован на 16 матчей.

Добавим, что права на Турана принадлежат «Барселоне».


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