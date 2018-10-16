Гарет Саутгейт: Такие матчи придают веры в свои силы. Футбол

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итог матча Лиги Наций с командой Испании (3:2).

«Мои игроки должны невероятно гордиться своим выступлением. От команды требовалась смелость, и мы временами были великолепны. Молодые футболисты показали зрелую игру и здорово справились с давлением. Помимо голов, были и другие позитивные моменты - проходы к воротам соперника, уверенная игра между линиями. Настоящее самообладание было у всей команды, начиная с вратаря. Это был не тот случай, когда команда отсиживается в защите, а потом забивает в контратаке. Мы здорово играли.

Нам пришлось противостоять давлению в заключительные двадцать минут, но с эти нужно смириться. И мы отыграли очень гибко. Такие матчи придают веры в свои силы.

Люди имеют право анализировать наше выступление на ЧМ так, как они считают нужным. Игроки добились невероятного. Следующим вызовом были вопросы: сможем ли мы сделать шаг вперед, перестроится на новую схему, найти новых исполнителей? Схема 4-3-3 позволяет больше прессинговать, но для этого нужна смелость, и моим игрокам сегодня ее хватило. Реализация была топ-уровня, принятые решения при голах были идеальны.

Сложно противостоять сборной, набравшей такую форму. Мы довольны тем, что сделали, и продолжим строить команду дальше», – цитирует Саутгейта Sky Sports.


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