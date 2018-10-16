Украинская легкоатлетка Валерия Иваненко выиграла "золото" юношеских ОИ-2018

17-летняя спортсменка из Днепропетровской области стала чемпионкой в метании молота.

Украинская легкоатлетка Валерия Иваненко стала чемпионкой III юношеских летних Олимпийских игр в метании молота.

Как сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета, 17-летняя спортсменка из Днепропетровской области показала лучший результат на первом этапе соревнований 12 октября - 74,90 м и была вне конкуренции на втором - сегодня (72,08).

По итогам двух дней Валерий Иваненко получила "золото" на проходящих в аргентинской столице юношеских летних Олимпийских играх.

Таким образом, всего в активе нашей команды 11 наград, среди которых три золотые и по четыре серебряных и бронзовых.


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