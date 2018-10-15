Бэйл покинул сборную Уэльса. Футбол

Вингер Гарет Бэйл не сыграет в очередном матче сборной Уэльса, который валлийцы проведут против команды Ирландии в ближайший вторник. Футболист вернулся в мадридский "Реал", где будет проходить реабилитацию после травмы паха.

29-летний игрок получил травму в мадридском дерби в прошлом месяце и, несмотря на то, что принял участие в поединке против "Алавеса", который сливочные проиграли (0:1), не сможет сыграть за сборную своей страны.

"Гарет Бэйл вернулся в свой клуб и не поехал в Дублин вместе с остальной командой", - сообщается в английской прессе.

Ранее главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггс заявил, что травма игрока несерьезная, хотя мадридский клуб будет озабочен возникающими у Бэйла проблемами с мышцами.