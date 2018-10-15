Саутгейт обвинил АПЛ в неудачах сборной Англии. Футбол

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед матчем Лиги наций с Испанией посетовал на раннее начало чемпионата АПЛ.

«Думаю, игрокам не хватает свежести скорее в психологическом плане, чем физическом. Я не понимаю, почему АПЛ стартовала так рано. Клубы оказались в тяжелой ситуации. Хотя для тех, кто составлял такой календарь, ситуация тоже была сложной.

Многие команды начали сезон, не успев выйти на пик формы, отсюда эпидемия травм. Например, «Тоттенхэм» - у них много футболистов сыграли в полуфиналах Чемпионата Мира. Плохая ситуация для тренеров. Я не интересовался, когда стартует АПЛ, пока мы не вернулись с Чемпионата Мира. Возможно, они планировали, что мы рано вылетим с ЧМ и вернемся домой до конца июня», - цитирует тренера BBC.