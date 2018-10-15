Саутгейт обвинил АПЛ в неудачах сборной Англии. Футбол

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед матчем Лиги наций с Испанией посетовал на раннее начало чемпионата АПЛ.

«Думаю, игрокам не хватает свежести скорее в психологическом плане, чем физическом. Я не понимаю, почему АПЛ стартовала так рано. Клубы оказались в тяжелой ситуации. Хотя для тех, кто составлял такой календарь, ситуация тоже была сложной.

Многие команды начали сезон, не успев выйти на пик формы, отсюда эпидемия травм. Например, «Тоттенхэм» - у них много футболистов сыграли в полуфиналах Чемпионата Мира. Плохая ситуация для тренеров. Я не интересовался, когда стартует АПЛ, пока мы не вернулись с Чемпионата Мира. Возможно, они планировали, что мы рано вылетим с ЧМ и вернемся домой до конца июня», - цитирует тренера BBC.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге
Морозов: Не исключено, что играть грубо против Тайсона было тренерской установкой ВернидубаМорозов: Не исключено, что играть грубо против Тайсона было тренерской установкой Вернидуба
Украина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSиюУкраина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSию
Олег Лужный: хочу поблагодарить болельщиков. ФутболОлег Лужный: хочу поблагодарить болельщиков. Футбол
НХЛ: Каролина обыгрывает Рейнджерс, Торонто вырывает победу у ЧикагоНХЛ: Каролина обыгрывает Рейнджерс, Торонто вырывает победу у Чикаго
Блок рекламы


Похожие новости
Тренер Польши: Разочарованы, что стали первой вылетевшей командой. ФутболТренер Польши: Разочарованы, что стали первой вылетевшей командой. Футбол
Игорь Суркис: У ФФУ предвзятое отношение к Динамо. ФутболИгорь Суркис: У ФФУ предвзятое отношение к Динамо. Футбол
Винисиус: Хотел играть в Реале вместе с Роналду. ФутболВинисиус: Хотел играть в Реале вместе с Роналду. Футбол
Лоран Косельни объявил о завершении карьеры в сборной ФранцииЛоран Косельни объявил о завершении карьеры в сборной Франции
Тренер соперника Украины по Лиге наций уволился. ФутболТренер соперника Украины по Лиге наций уволился. Футбол
МЮ оценивает Миленковича в 60 миллионов евро. ФутболМЮ оценивает Миленковича в 60 миллионов евро. Футбол
Фред: Изучал английский еще в Украине, но там не было практики. ФутболФред: Изучал английский еще в Украине, но там не было практики. Футбол
В Баварии сложилась конфликтная ситуация. ФутболВ Баварии сложилась конфликтная ситуация. Футбол
Запорожье впервые примет финал Кубка Украины по футболуЗапорожье впервые примет финал Кубка Украины по футболу
"Динамо" - "Арсенал-Киев" - 0:1. Футбол"Динамо" - "Арсенал-Киев" - 0:1. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости