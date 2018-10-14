Лига наций: Белорусы обогнали Люксембург. Футбол

Лига D
 
Белоруссия - Люксембург - 1:0 (Сорока, 40)
 
Молдавия – Сан-Марино - 2:0 (Гынсарь, 31, 67).
Фото Лига наций: Белорусы обогнали Люксембург
Фото: pressball.by
 
Ставшие открытием сентябрьской части турнира люксембуржцы пропустили на первое место белорусов.
 
Отчасти хозяевам помогла ошибка вратаря гостей при игре на выходе, чем не преминул воспользоваться Сорока.
 
А поражение Сан-Марино стало историческим.
 
Не выиграв 86-й раз подряд, эта сборная повторила рекорд другого футбольного карлика - Андорры.
 


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