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Лига наций: Белорусы обогнали Люксембург. Футбол Лига D Белоруссия - Люксембург - 1:0 (Сорока, 40) Молдавия – Сан-Марино - 2:0 (Гынсарь, 31, 67). Фото: pressball.by Ставшие открытием сентябрьской части турнира люксембуржцы пропустили на первое место белорусов. Отчасти хозяевам помогла ошибка вратаря гостей при игре на выходе, чем не преминул воспользоваться Сорока. А поражение Сан-Марино стало историческим. Не выиграв 86-й раз подряд, эта сборная повторила рекорд другого футбольного карлика - Андорры. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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