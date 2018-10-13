Уругвай уступил Южной Корее в товарищеском матче. Футбол

Футболисты сборной Южной Кореи переиграли на своем поле команду Уругвая в товарищеском матче.

Спарринг в Сеуле завершился со счетом 2:1. В составе хозяев мячи забили Хван Ыйджо (66-я минута) и Чон Уён (79), а автором гола у уругвайцев стал Матиас Весино (72). Отметим, что еще на 66-й минуте нападающий сборной Южной Кореи и лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин не реализовал пенальти.

В конце сентября, напомним, главный тренер "небесно-голубых" Оскар Табарес продлил контракт с Уругвайской футбольной ассоциацией. Новое соглашение 71-летнего специалиста, который возглавляет сборную Уругвая с марта 2006 года, рассчитано еще на четыре года. Под руководством Табареса, напомним, сборная Уругвая на чемпионате мира в РоSSии этого года дошла до четвертьфинала, в котором уступила будущим победителям турнира французам.