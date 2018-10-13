Уругвай уступил Южной Корее в товарищеском матче. Футбол

Футболисты сборной Южной Кореи переиграли на своем поле команду Уругвая в товарищеском матче.

Спарринг в Сеуле завершился со счетом 2:1. В составе хозяев мячи забили Хван Ыйджо (66-я минута) и Чон Уён (79), а автором гола у уругвайцев стал Матиас Весино (72). Отметим, что еще на 66-й минуте нападающий сборной Южной Кореи и лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин не реализовал пенальти.

В конце сентября, напомним, главный тренер "небесно-голубых" Оскар Табарес продлил контракт с Уругвайской футбольной ассоциацией. Новое соглашение 71-летнего специалиста, который возглавляет сборную Уругвая с марта 2006 года, рассчитано еще на четыре года. Под руководством Табареса, напомним, сборная Уругвая на чемпионате мира в РоSSии этого года дошла до четвертьфинала, в котором уступила будущим победителям турнира французам.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: смотреть видео бояХабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: смотреть видео боя
В Китае после чемпионата по спортивно-бальным танцам исчез украинецВ Китае после чемпионата по спортивно-бальным танцам исчез украинец
Серхио Рамос: Отставка Лопетеги была бы сумасшествием. ФутболСерхио Рамос: Отставка Лопетеги была бы сумасшествием. Футбол
Мбаппе за 13 минут покером уничтожил ЛионМбаппе за 13 минут покером уничтожил Лион
Терри объявил о завершении футбольной карьерыТерри объявил о завершении футбольной карьеры
Блок рекламы


Похожие новости
Васильев: Анри может рассчитывать на наше доверие и абсолютную поддержку. ФутболВасильев: Анри может рассчитывать на наше доверие и абсолютную поддержку. Футбол
Ван Бастен уйдет с поста главы комитета ФИФА. ФутболВан Бастен уйдет с поста главы комитета ФИФА. Футбол
Мишель Платини подал в суд на чиновников ФИФА. ФутболМишель Платини подал в суд на чиновников ФИФА. Футбол
Италия - Украина - 1:1: Восемь ракурсов одного матча. ФутболИталия - Украина - 1:1: Восемь ракурсов одного матча. Футбол
Дешам: Игра с Исландией послужит нам хорошим уроком. ФутболДешам: Игра с Исландией послужит нам хорошим уроком. Футбол
Боруссия выкупит контракт Алькасера. ФутболБоруссия выкупит контракт Алькасера. Футбол
Луис Энрике: Образцовая игра сборной Испании. ФутболЛуис Энрике: Образцовая игра сборной Испании. Футбол
Шотландия в меньшинстве уступила Израилю. ФутболШотландия в меньшинстве уступила Израилю. Футбол
Санжар: Информации о договорняках было много, но доказательств нет. ФутболСанжар: Информации о договорняках было много, но доказательств нет. Футбол
Отаменди: Агуэро - ключевой футболист Ман СитиОтаменди: Агуэро - ключевой футболист Ман Сити
Последние новости
Подгружаем последние новости