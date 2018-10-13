Украина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSию

Национальная Федерация парусного спорта обратилась в международные инстанции.

Украина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSию
Фото: uFest.in.ua

Федерация парусного спорта Украины обратилась к Международной федерации парусного спорта (ИСАФ) с просьбой отстранить РоSSию от турниров из-за проведения соревнований в аннексированном Крыму, сообщает СПОРТ.ua.

Украина попросила рассмотреть этот вопрос на ежегодной конференции World Sailing, которая пройдет во Флориде с 27-го октября по 4-е ноября.

ВсероSSийская федерация парусного спорта (ВФПС) проводит соревнования в аннексированном Крыму с 2014-го года.

Напомним, президентом ИСАФ является датчанин Ким Андерсен.


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