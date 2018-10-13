Италия - Украина - 1:1: Восемь ракурсов одного матча. Футбол

Против команд с такими трофеями и историей как Италия сборная Украины проводит контрольные матчи в среднем - раз в шесть-семь лет.

Обозреватель «СЭ» попытался взглянуть на позавчерашний спарринг подопечных Андрея Шевченко в Генуе под диаметрально противоположными углами зрения

Среда. Генуя. Стадион "Луиджи Феррарис". Италия - Украина - 1:1. Евгений КОНОПЛЯНКА уходит от Алессандро ФЛОРЕНЦИ. Фото Павла КУБАНОВА, "СЭ" в Украине"

ФОНЕТИЧЕСКИЙ

Экс-капитан сборной Хорватии Дарио Срна однажды рассказывал: «Всякий раз, приезжая играть со «Скуадрой адзуррой», попадали под какое-то магическое воздействие их стиля. Вот они выходят из автобуса - в элегантных костюмах, набриолиненные, надушенные, со своими стильными прическами и эффектом трехдневной щетины - будто только посетили один барбер-щоп. Проплывают мимо как голливудские звезды, и внутри такое ощущение, что матч еще не начался, а ты уже проигрываешь 0:1».

Что ж, в итальянцах и вправду все должно быть красиво. Чего стоят одни их фамилии, каждая из которых могла бы стать названием бренда одежды, ресторана или марки престижного авто. А когда комментатор перекатывает вместе с ними мяч по полю: «Доннарума, Бонуччи, Флоренции, Верратти, Бенардески, Инсинье…» - это звучит как текст какого-нибудь хита Тото Кутуньо или Рикардо Фольи.

У подопечных Роьерто Манчини, кстати, и с вокалом все в удивительном порядке. Их исполнение национального гимна вместе с хором болельщиков на трибунах - «слышище» на редкость вдохновляющее. Вот бы и наши также пели! Хотя стоит отметить, что над голосовыми данными при Андрее Шевченко работают тщательно: театр начинается с вешалки, а сборная Украины - с сольного вокализа.

Не сегодня завтра в Харькове его должны исполнить новички - Игорь Пластун и Василий Кравец. Поживем - послушаем. Главное - чтобы Зинченко микрофон не перехватил…

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

Обе сборные готовятся к важным поединкам Лиги наций. Нашим на днях играть с чехами, а «Скуадре адзурре» - с поляками. Кадровые эксперименты Манчини (а они, безусловно, были) оставим на совести синьора Роберто. Что касается нашей команды, то, признаться, сама суть проведения поединка с таким соперником накануне официального матча оставляет вопрос: зачем?

Очень сложно беречь себя, когда играешь в гостях против Италии. Еще опаснее для тренерского и командного имиджа выставлять какой-нибудь экспериментальный или полуторный состав: дело может кончиться болезненной взбучкой. По стилю игры Италия и Чехия близки так же, как Тимати и Deep Purple. В общем, тех ли кошек мы выбрали для тренировки?

На предматчевой пресс-конференции Шевченко сказал, что даст шанс «ребятам, которые в последнее время мало играют за сборную, чтобы еще раз проверить их возможности». Но по большому счету, таковых на поле было ровно полтора человека: безусловно, Сергей Сидорчук и условно Александр Зинченко.

Все остальные уже приучили нас к тому, что на данный момент являются основными. Да и потом - Зинченко вышел в «старте» во многом потому, что наши тренеры дали время на восстановление Андрею Ярмоленко.

ТАКТИЧЕСКИЙ

Шевченко и Ко решили не отходить от схемы 4-1-4-1. Марлос ушел на правую бровку, Зинченко занял позицию одного из двух инсайдов. Впрочем, так расстановка нашей сборной выглядела только на бумаге. Тепловая карта и схема усредненных позиций выдавала совершенно иную картину.

Зинченко чаще Сидорчука опускался вниз, чтобы помогать выходить из-под прессинга. Нельзя сказать, что Александр играл роль правого инсайда - фактически он дублировал позицию Сидорчука. Марлос тоже явно не тяготел к бровке, освобождая зону Караваеву под забегания.

В общем, концентрация игроков в сине-желтой форме справа была не такой густой, что, с учетом далеко не оборонительного стиля экс-бразильца, создавало проблемы при игре без мяча.

Бразилии на ЧМ-2018. Все было бы не так печально, если бы Манчини не решил впервые использовать ярко выраженную схему 4-3-3, которая после потери мяча трансформировалась в 4-4-2 (Инсинье опускался на позицию «десятки»). По сути, рисунок игры Италии напоминал схему, которую использовала Бельгия при Мартинесе в теперь уже легендарном матче противна ЧМ-2018.

Жесткий высокий прессинг хозяев доходил до того, что для выхода из защиты нашим приходилось использовать… Андрея Пятова.

Как результат - 16 потерь на своей половине поля в одном только первом тайме! И, само собой, ни слова о попытках играть первым номером. Более того, в первом тайме нашим ни разу не удавалось атаковать в большинстве и в считанных ситуациях в последней третий поля наблюдалось численное равенство. Так что Кьеллини и Бонуччи постоянно держали руку на пульсе.

ИСТОРИЧЕСКИЙ

Испанию и уступила немцам Цифры неумолимы: в десяти последних матчах «Скуадра адзурра» одержала лишь одну победу, да и то над… Саудовской Аравией, а ее в последние месяцы не обыгрывал разве что Египет . От команды, которая летом 2016-го вышла с первого места в плей-офф ЧЕ, без шансов прибила в первом раундеи уступила немцам дорогу в полуфинал только по пенальти, не осталось даже запасных футболок.

И тем не менее, в среду Италия играла с позиции силы, как она делала это с нами всегда и везде - помните хотя бы четвертьфинал ЧМ-2006?

Сколько бы ни говорили о том, что этикетка не соответствует содержанию, за первые двадцать с небольшим минут хозяева создали у ворот Украины больше моментов, чем Чехия и Словакия вместе взятые. Центрбеки и особенно опорники (здесь есть вопросы ко всем трем хавбекам) раз за разом игнорировали Кьезу, Инсинье и Бернардески, которые без помех атаковали ворота из хороших ударных позиций.

Восемь офсайдов, в которые попали атакующие игроки «голубых», намекают на неплохой уровень взаимопонимания наших защитников, но 21 удар в створ - преступная бездеятельность всей группы обороны.

Игра безоговорочно могла быть сделана итальянцами еще до перерыва, если бы не…

ВРАТАРСКИЙ

…Андрей Пятов! Голкипер гостей поймал немыслимый кураж. Причем, внешне все это выглядело предельно эффективно, бесстрастно и спокойно. Минуте на 30-й я записал в свой блокнот следующий тезис: «Пятов «отмазался» за все последние ошибки, да еще и заработал аванс за несколько будущих». Жаль только, что аванс был растрачен уже после перерыва.

С ударом Бернардески из-за пределов штрафной, да еще и в ближний, «вратарский» угол Андрей обязан был справляться. Но ввиду нелепого отскока, по сути, закинул его в собственные ворота. Партнеры не упрекнули товарища ни единым взглядом. Не упрекнем после яркого перформанса в первом тайме и мы: дождь - сильный, мяч - мокрый, поле - скользкое.

Парадоксально лишь то, что куда логичнее было бы отбивать выстрел Бернардески, решение о замене которого было принято Манчини еще до гола, и пропускать от условного Кьезы еще до перерыва. Но в профессии вратаря логику искать бесперспективно.

ТРЕНЕРСКИЙ

Главный аспект тренерского мастерства - успеть среагировать на изменение ситуации по ходу игры , а не на послематчевом видеопросмотре. Умение достать из кармана план «Б» и внести правильные коррективы приходит не только со знаниями, но и с опытом, который развивает интуицию. Сложно сказать, какие задачи решал Манчини, но он игру команды во втором тайме заменами ослабил, тогда как Шевченко ее усилил.

Несмотря на то, что вся угроза воротам Доннарумы в первом тайме исходила от вингеров - Марлоса и Коноплянки, тренеры сине-желтых сняли с игры горняка и выпустили более динамичного и работящего Виктора Цыганкова, а главное - произвели рокировку в центре поля. Тарас Степаненко вышел вместо Сергея Сидорчука.

Украина перестала имитировать игру на встречных курсах. Команда придвинулась к своим воротам, сузив пространство в середине поля и расширив диапазон потенциально свободных зон. «Бультерьер» Степаненко включил «напалм» в центральном круге, и игра медленно, но необратимо меняться, словно все игроки выпили оборотное зелье.

Украина превратилась в Италию, а Италия - в Украину

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

После гола Малиновского хозяева поплыли, как боксер , который явно выигрывал по очкам - и вдруг оказался в нокдауне. Наши могли выигрывать. Малиновский пробил со штрафного так, как умеет только он один, затем Степаненко должен был забивать со второго этажа, а когда Петряк вырезал диагональ на Цыганкова, Виктору не хватило микротолики мастерства.

Нужно признать, в последних матчах Украина при Шевченко научилась отыгрываться и добиваться результата в сложных концовках. Итальянцам подобной воли явно не хватает: отсюда и ничейная эпидемия в эпоху Манчини.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ

Два разных тайма выровняли мозаику. По основным статистическим показателям, характеризующим суть игры , а не иллюзорность инициативы, которую обеспечивает владение, команды показали практически идентичные цифры. В скорости атакующих действий наши хозяев даже превзошли. В скорости точных передач уступили самую малость.

Но самым эффективным средством забить по такой игре были «стандарты». Активный Коноплянка вывел на удар вспыхнувшего раз за игру Яремчука, а затем подал угловой, который претворила в гол волшебная левая Малиновского.

Шевченко улыбнулся, как бы признавая некоторую нелогичность происходящего. Это был 104-й розыгрыш «стандарта» главной команды страны под руководством обладателя «Золотого мяча»-2004- и первый успешный!

Лед тронулся, и грозная Италия едва не провалилась в прорубь.

С Чехией все должно быть по-другому. Нам нужно сыграть оба тайма так, как команда Манчини играла с нами до 55-й минуты…