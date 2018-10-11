Шотландия в меньшинстве уступила Израилю. Футбол

Израиль добыл дебютную победу в Лиге Наций, обыграв на своем поле команду Шотландии.

Стартовые минуты матча выдались небогатыми на события, а счет был открыт гостями в середине первого тайма после пенальти, назначенного за фол Переца на Нейсмите. Пропустив гол израильские футболисты пошли большими силами вперед, но до перерыва так и не сумели отличиться.

Хозяева очень активно начали и вторую половину игры, сумев наконец-то забить на 52-й минуте. Автором гола стал антигерой первого тайма Перец, реализовавший выход один на один после отличной разрезающей передачи от Тватхи. Ну а решающий эпизод матча произошел чуть позже - игрок шотландцев Сауттар получил вторую желтую и оставил свою команду в меньшинстве.

Имея численное преимущество хозяева начали создавать один опасный момент за другим и сумели выйти вперед на 74-й минуте, когда Тирни срезал мяч в свои ворота после навеса в штрафную от Каяла. Дальше израильтянам оставалось просто удержать победный счет, с чем они успешно справились.

Лига Наций 2018-20. Лига C. Группа C1.

"сб. Израиля" - "сб. Шотландии" 2:1 (0:1)

Голы: Малгрю, 25 (пенальти) (0:1); Перец Д., 52 (1:1); Тирни, 74 (автогол) (2:1)

"сб. Израиля": Саха (Себа, 46); Тиби; Харуш; Бен-Аруш; Тватха (Атар, 76); Даса; Натхо; Каяль (Эйбиндер, 82); Йейни; Перец Д.; Даббур

"сб. Шотландии": О'Доннелл; Сауттар (до 61); Макгрегор; Малгрю (Маккена, 45); Тирни; Робертсон; МакГинн; Макдональд; Макгрегор К.; Рассел (Форрест, 67); Нейсмит (Макберни, 76)

Предупреждения: Бен-Аруш, 23; Натхо, 24 - Сауттар, 28, 61; Робертсон, 87
Удаления: - Сауттар, 61 (второе предупреждение)




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