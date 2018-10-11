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Сборная Украины завоевала серебро в Молдавии На международном юниорском турнире «Кубок Президента Молдавии» сборная Украины завоевала серебро. Наши ватерполисты обыграли сверстников из Белоруссии - 8:6, Кишинева - 12:6, бронзового призера Молдавии - 10:8 и Казахстана - 7:3, уступив только золотому медалисту команде Румынии - 8:13. Спорт-Экспресс в Украине Фото: waterpolo.org.ua

Спорт-Экспресс

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