Сборная Украины завоевала серебро в Молдавии

На международном юниорском турнире «Кубок Президента Молдавии» сборная Украины завоевала серебро.

Наши ватерполисты обыграли сверстников из Белоруссии - 8:6, Кишинева - 12:6, бронзового призера Молдавии - 10:8 и Казахстана - 7:3, уступив только золотому медалисту команде Румынии - 8:13.

Спорт-Экспресс в Украине

Фото Сборная Украины завоевала серебро в Молдавии
Фото: waterpolo.org.ua


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: смотреть видео бояХабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: смотреть видео боя
В Китае после чемпионата по спортивно-бальным танцам исчез украинецВ Китае после чемпионата по спортивно-бальным танцам исчез украинец
Серхио Рамос: Отставка Лопетеги была бы сумасшествием. ФутболСерхио Рамос: Отставка Лопетеги была бы сумасшествием. Футбол
Мбаппе за 13 минут покером уничтожил ЛионМбаппе за 13 минут покером уничтожил Лион
Терри объявил о завершении футбольной карьерыТерри объявил о завершении футбольной карьеры
Блок рекламы


Похожие новости
Иван Тищенко завоевал для Украины второе "золото" юношеских Олимпийских игр-2018Иван Тищенко завоевал для Украины второе "золото" юношеских Олимпийских игр-2018
U-17: Молодежная сборная Украины начала отбор Евро с ничьей. ФутболU-17: Молодежная сборная Украины начала отбор Евро с ничьей. Футбол
Фред: АПЛ сильно отличается от чемпионата Украины. ФутболФред: АПЛ сильно отличается от чемпионата Украины. Футбол
Игроки сборной Украины отметились под постом с поздравлениями ПутинуИгроки сборной Украины отметились под постом с поздравлениями Путину
Манчини обещает выпустить основной состав против Украины. ФутболМанчини обещает выпустить основной состав против Украины. Футбол
Суперкубок Украины: Главный трофей - впервые у харьковчанСуперкубок Украины: Главный трофей - впервые у харьковчан
Ничейная суббота в первой лиге УкраиныНичейная суббота в первой лиге Украины
Чемпионат Украины: Владиславов день (ВИДЕО)  Чемпионат Украины: Владиславов день (ВИДЕО)  
Женская сборная Украины заняла второе место на шахматной ОлимпиадеЖенская сборная Украины заняла второе место на шахматной Олимпиаде
Женская сборная Украины по шахматам продолжает идти второй на ОлимпиадеЖенская сборная Украины по шахматам продолжает идти второй на Олимпиаде
Последние новости
Подгружаем последние новости