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2018-10-11
Сборная Украины завоевала серебро в Молдавии
На международном юниорском турнире «Кубок Президента Молдавии» сборная Украины завоевала серебро.
Наши ватерполисты обыграли сверстников из Белоруссии - 8:6, Кишинева - 12:6, бронзового призера Молдавии - 10:8 и Казахстана - 7:3, уступив только золотому медалисту команде Румынии - 8:13.
Фото: waterpolo.org.ua
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