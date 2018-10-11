Отаменди: Агуэро - ключевой футболист Ман Сити

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди рассказал о дружбе с товарищем по команде Серхио Агуэро. Отаменди сразу же подружился с соотечественником, который помог ему освоиться в новом клубе после трансфера из «Валенсии» в 2015 году.

«Когда я перешёл в клуб, в команде было несколько аргентинцев, но мы с Серхио почти ровесники и быстро нашли взаимопонимание, - рассказывает защитник в интервью пресс-службе «горожан». – Мы часто общались и говорили о разных вещах. Серхио помог мне адаптироваться в Англии.

Мы сработались еще в национальной сборной, где встречались раньше время от времени. Потом я перешёл в «Манчестер Сити», и Серхио мне очень помог. Агуэро – ключевой игрок нашей команды: результаты, рекорды, голы, даже само присутствие Серхио на поле и его чувство юмора помогают всему коллективу. Агуэро уникален».

Недавно аргентинец подписал новый контракт с «Манчестер Сити»» и останется в клубе до 2021 года: нападающий надеется провести десятилетие с «горожанами».


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