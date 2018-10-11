Отаменди: Агуэро - ключевой футболист Ман Сити
Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди рассказал о дружбе с товарищем по команде Серхио Агуэро. Отаменди сразу же подружился с соотечественником, который помог ему освоиться в новом клубе после трансфера из «Валенсии» в 2015 году.
«Когда я перешёл в клуб, в команде было несколько аргентинцев, но мы с Серхио почти ровесники и быстро нашли взаимопонимание, - рассказывает защитник в интервью пресс-службе «горожан». – Мы часто общались и говорили о разных вещах. Серхио помог мне адаптироваться в Англии.
Мы сработались еще в национальной сборной, где встречались раньше время от времени. Потом я перешёл в «Манчестер Сити», и Серхио мне очень помог. Агуэро – ключевой игрок нашей команды: результаты, рекорды, голы, даже само присутствие Серхио на поле и его чувство юмора помогают всему коллективу. Агуэро уникален».
Недавно аргентинец подписал новый контракт с «Манчестер Сити»» и останется в клубе до 2021 года: нападающий надеется провести десятилетие с «горожанами».
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
11.10.2018 16:04