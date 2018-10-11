Роман Санжар: Уход из Олимпика не был связан с финансами

Бывший главный тренер "Олимпика" Роман Санжар в интервью FootballHub рассказал о причинах расставания с донецкой командой.

"Готов повторить слова президента "Олимпика" – клубу и мне нужны перемены. Мы к этому шли, это не какое-то спонтанное решение. Результаты конечно тоже на это влияют. Возможно, они не были самыми плохими, но президент хотел каких-то перемен, да и я тоже. Поэтому не нужно тут ничего выдумывать, что у нас какой-то конфликт. Я читал, что писали о каких-то зарплатах, что я недоволен контрактом – это все не так.

Каждый захотел перемен. Мы сели, поговорил, остались друзьями, пожали друг другу руки, так что все нормально. Дело вообще не в финансах. Я не знаю, откуда взялась эта информация, кто об этом написал. За все время моей работы в "Олимпике" я ни разу не обсуждал с президентом свой контракт. Поэтому финансовый вопрос в наших отношениях стоял на самом дальнем плане", - сказал Санжар.