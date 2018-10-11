Ибрагимович уверен, что Моуринью - правильный тренер для МЮ. Футбол

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, который два года играл за «Манчестер Юнайтед», считает, что нынешний наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью способен привести команду к успеху в чемпионате Англии.

«Считаю, что Моуринью способен выиграть Премьер-лигу. Он — правильный тренер для «Манчестер Юнайтед». Но успешность тренера зависит от команды. Он не может творить чудеса, если команда недостаточно хороша. Думаю, у «МЮ» хорошая команда, она прогрессирует и становится лучше.

Почему Жозе особенный? Прежде всего потому, что он победитель. Моуринью обладает менталитетом победителя. Он делает всё, чтобы победить. Он хорошо знает футбол и хорошо читает игру. Жозе манипулирует не игрой, а разумом своих игроков. Помню, как он заставил всех в «Интере» играть на 200%, но не за команду или клуб, а за него.

Моуринью не похож на классического тренера. Например, Фабио Капелло — это прежде всего дисциплина и уважение. У Жозе тоже всё это есть, но ещё он даёт вашей команде что-то другое — характер», — приводит слова Ибрагимовича Mirror.


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