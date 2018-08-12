Новостей.COM ⇒ Спорт

Матч Мариуполь - Динамо состоится 26-го сентября Матч 4-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" - "Динамо", который был состояться 11-го августа, перенесен на 26-е сентября, сообщает пресс-служба азовского клуба. Поединок молодежных составов состоится 25-го сентября. Причина переноса — участие "Мариуполя" и "Динамо" в еврокубках. 2018-19, Лига Европы. Квалификация. Квалификационный 3-й раунд. "Мариуполь" - "Бордо" 1:3 (1:2)



Голы: Мишнев, 7 (1:0); Лаборде Г., 33 (1:1); Лаборде Г., 37 (1:2); Тчуамени, 49 (1:3)



"Мариуполь": Худжамов; Быков Ал.; Дава (Вакула, 66); Яворский; Чурко (Борячук, 46); Тищенко И. (Горбунов С., 81); Полегенько; Пихаленок; Мишнев; Демири; Фомин



"Бордо": Костиль; Кунде; Пабло; Гаич (Левчук, 78); Пундж; Санхаре (Вада, 88); Плашил; Тчуамени; Юссуф З. (Лерагер, 78); Камано; Лаборде Г.



Предупреждения: Чурко, 41; Демири, 81

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.