Матч Мариуполь - Динамо состоится 26-го сентября

Матч 4-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" - "Динамо", который был состояться 11-го августа, перенесен на 26-е сентября, сообщает пресс-служба азовского клуба. Поединок молодежных составов состоится 25-го сентября.

Причина переноса — участие "Мариуполя" и "Динамо" в еврокубках.

2018-19, Лига Европы. Квалификация. Квалификационный 3-й раунд.

"Мариуполь" - "Бордо" 1:3 (1:2)

Голы: Мишнев, 7 (1:0); Лаборде Г., 33 (1:1); Лаборде Г., 37 (1:2); Тчуамени, 49 (1:3)

"Мариуполь": Худжамов; Быков Ал.; Дава (Вакула, 66); Яворский; Чурко (Борячук, 46); Тищенко И. (Горбунов С., 81); Полегенько; Пихаленок; Мишнев; Демири; Фомин

"Бордо": Костиль; Кунде; Пабло; Гаич (Левчук, 78); Пундж; Санхаре (Вада, 88); Плашил; Тчуамени; Юссуф З. (Лерагер, 78); Камано; Лаборде Г.

Предупреждения: Чурко, 41; Демири, 81




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