Хочолава: В первом тайме Шахтер играл ужасно. Футбол
Центрбек "Шахтера" Давид Хочолава поделился мнением о волевой победе над "Ворсклой".
- Всегда приятно забивать, особенно когда выигрываешь. Получился очень хороший второй тайм.
- Но ведь в первом тайме были провалы...
- Если мы пропустили гол, то виновата вся команда. В первом тайме сыграли просто ужасно. Было много обрезок, много ненужных потерь. Мне кажется, что мы играли очень медленно. Медленно возвращались назад, давали сопернику большие свободные зоны. Но после перерыва собрались и показали свой футбол.
- О чем говорил Фонсека в первом тайме?
- Это не был разговор на повышенных тонах. Нам просто сказали, что нужно играть быстрее, иначе ничего не получится. Все понимали, что нет времени расслабляться, нужно было играть.
- Вы отметились забитым мячом...
- На стандартах всегда подключаешься, чтобы помочь команде забить. Хорошо сыграли в стеночку, освободилась зона, я получил передачу и точно пробил.
Евгений Ренёв, terrikon.com из Харькова
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