Хочолава: В первом тайме Шахтер играл ужасно. Футбол

Центрбек "Шахтера" Давид Хочолава поделился мнением о волевой победе над "Ворсклой".

- Всегда приятно забивать, особенно когда выигрываешь. Получился очень хороший второй тайм.

- Но ведь в первом тайме были провалы...



- Если мы пропустили гол, то виновата вся команда. В первом тайме сыграли просто ужасно. Было много обрезок, много ненужных потерь. Мне кажется, что мы играли очень медленно. Медленно возвращались назад, давали сопернику большие свободные зоны. Но после перерыва собрались и показали свой футбол.

- О чем говорил Фонсека в первом тайме?



- Это не был разговор на повышенных тонах. Нам просто сказали, что нужно играть быстрее, иначе ничего не получится. Все понимали, что нет времени расслабляться, нужно было играть.

- Вы отметились забитым мячом...



- На стандартах всегда подключаешься, чтобы помочь команде забить. Хорошо сыграли в стеночку, освободилась зона, я получил передачу и точно пробил.

Евгений Ренёв, terrikon.com из Харькова