"Шахтер" - "Ворскла" - 4:1. 4 тур (ВИДЕО)  . Футбол

Шахтер - Ворскла - 4:1 (0:1)

Голы: Шарпар, 25 (0:1). Марлос, 50 (1:1). Степаненко, 59 (2:1). Хочолава, 62 (3:1). Жуниор Мораэс, 74 (4:1).

«Шахтер» (Донецк): Пятов, Ракицкий, Хочолава, Исмаили, Данченко, Тайсон, Степаненко, Марлос, Алан Патрик (Майкон, 75), Веллингтон Нем (Фернанду Педру, 69), Жуниор Мораэс (Тотовицкий, 82).

«Ворскла» (Полтава): Шуст, Даллку (Мысык, 75), Мартыненко, Пердута, Чеснаков, Шарпар (Скляр, 67), Ребенок, Кравченко, Габелок, Кобахидзе, Николас Карека (Гиоргадзе, 79).

Предупреждения: Степаненко, 10. Николас Карека, 30. Габелок, 53.

11 августа. Харьков. Стадион «Металлист».

Соперники решили не осторожничать и сразу принялись создавать опасные моменты. Уже на 5-й минуте мог отличиться Жуниор Мораэс, но мяч после его удара их пределов штрафной пролетел рядом с дальней штангой. Хозяева следом провели еще одну острую атаку, однако защитники блокировали как удар Марлоса, так и добивание Нема.

Полтавчане ответили своим шансом - и здесь уже отменно действовал Андрей Пятов, который потянул удар головой от Кареки. А вот бывший вратарь «Шахтера» Богдан Шуст не позволил отличиться Исмаили. Немного успокоив игру ближе к середине тайма, гости смогли провести пару кинжальных выпадов: и если с ударом Ребенка справился Пятов, то Шарпару после подачи углового удалось метров с 10 пробить головой точно в угол и вывести свою команду вперед.

На эмоциях оппонент едва не забил второй, но голкипер «горняков» выиграл дуэль у Пердуты. Подопечные Паулу Фонсеки тут же взяли мяч под свой контроль, заперли «Ворсклу» на ее половине и незадолго до перерыва могли сравнять счет: Мораэс в борьбе с защитником замыкал прострел Исмаили, мяч срикошетил и попал в штангу.

Второй тайм начался с мощных атак «Шахтера». Уже на 50-й минуте Марлос технично убрал двоих оппонентов и обводящим ударом отправил мяч в дальний угол - 1:1. Хозяева не ослабляли хватку: Тайсон со штрафного мощно стрельнул в угол - Шуст не стал рисковать и перевел на корнер, едва не убежал один в один Мораэс, а уже на 59-й минуте «горняки» были впереди. Марлос протянул мяч по центру и заиграл Жуниора, тот покатил в штрафную, и Тарас Степаненко забивал в пустые ворота - 2:1.

Такого двойного удара «Ворскла» не выдержала и тут же пропустила третий мяч: розыгрыш углового, Алан Патрик находит в штрафной Давида Хочолаву, который бьет точно в ближний угол - 3:1.

Но и после этого «оранжево-черные» продолжали идти вперед. В середине тайма отличился еще и Веллингтон Нем (бразилец в штрафной корпусом оттер защитника и пробил в дальний угол), но арбитр зафиксировал фол и взятие ворот отменил. А следом наступила пятиминутка Мораэса. Жуниор бил после прострела слева - Шуст выручил, тут же попытку бразильца заблокировал самоотверженный подкат Мартыненко, но на 74-й минуте форвард «Шахтера» добился своего: Тайсон на скорости умчался от защиты и выдал под удар Мораэсу, тот был точен - 4:1.

Затем бразилец уступил место на поле Андрею Тотовицкому, а еще раньше вышли Майкон и Фернанду. Последний, к слову, тоже забил (выйдя один на один, направил мяч под перекладину), но сделал это из офсайда. Завершился поединок моментом одного из лучших футболистов встречи: Тайсон после отличной комбинации пробил сильно, но чуть неточно.

4:1 - «Шахтер» демонстрирует характер и за счет четырех мячей во втором тайме побеждает «Ворсклу».