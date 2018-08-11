Черкасская Академия выходит в лидеры. Футбол

Результативный футбол продемонстрировали команды второй лиги в четвертом туре. Причем, игроки предпочитали забивать дуплетом. Было зафиксировано сразу пять дублей в пяти матчах, в которых забивались голы.

В матче лидеров группы А "Черкасская-Академия" победила "Калуш" - 3:2 и единолично захватила первую строчку. Черновицкая "Буковина" продолжает чередовать домашние поражения с выездными победами. На этот раз был деклассирован "Верес" - 3:1.

В группе Б лидирующий "Кремень" второй тур делит очки, сыграв вничью с запорожским "Металлургом" - 1:1. Криворожский "Горняк" сумел вырвать волевую победу над "Миром", уступая в середине второго тайма два мяча - 3:2 и благодаря положительной разнице мячей поднялся на вторую позицию в турнирной таблице.

2018-19, Вторая лига Украины

Игровой день : 2018-08-11

"Горняк" - "Мир" 3:2 (0:1)



Голы: Бойко Ал., 45 (0:1); Бойко Ал., 47 (0:2); Прутян, 68 (1:2); Яровой, 69 (2:2); Яровой, 76 (пенальти) (3:2)



"Никополь" - "Николаев-2" 2:3 (1:0)



Голы: Катеруша, 43 (1:0); Бардадым, 56 (1:1); Бардадым, 64 (1:2); Витенко, 82 (1:3); Твердоух, 92 (2:3)



Удаления: Петриченко Б., 74

"Реал Фарма" - "Энергия" 0:0 (0:0)



"МФК Металлург З" - "Кремень" 1:1 (0:1)



Голы: Энтин, 43 (0:1); Сарапий, 60 (1:1)



"Верес" - "Буковина" 1:3 (0:1)



Голы: Кузив Р., 13 (0:1); Заиченко, 86 (0:2); Мелконян, 90 (0:3); Бондаренко Ал-й, 92 (1:3)



"Подолье" - "Чайка" 0:0 (0:0)



"Черкасская-Академия" - "Калуш" 3:2 (2:0)



Голы: Сторчоус, 23 (1:0); Сторчоус, 34 (2:0); Скакун, 60 (пенальти) (2:1); Тарасенко О., 73 (3:1); Скакун, 92 (3:2)

