Черкасская Академия выходит в лидеры. Футбол

Результативный футбол продемонстрировали команды второй лиги в четвертом туре. Причем, игроки предпочитали забивать дуплетом. Было зафиксировано сразу пять дублей в пяти матчах, в которых забивались голы.

В матче лидеров группы А "Черкасская-Академия" победила "Калуш" - 3:2 и единолично захватила первую строчку. Черновицкая "Буковина" продолжает чередовать домашние поражения с выездными победами. На этот раз был деклассирован "Верес" - 3:1.

В группе Б лидирующий "Кремень" второй тур делит очки, сыграв вничью с запорожским "Металлургом" - 1:1. Криворожский "Горняк" сумел вырвать волевую победу над "Миром", уступая в середине второго тайма два мяча - 3:2 и благодаря положительной разнице мячей поднялся на вторую позицию в турнирной таблице.

2018-19, Вторая лига Украины

Игровой день : 2018-08-11

"Горняк" - "Мир" 3:2 (0:1)

Голы: Бойко Ал., 45 (0:1); Бойко Ал., 47 (0:2); Прутян, 68 (1:2); Яровой, 69 (2:2); Яровой, 76 (пенальти) (3:2)

"Никополь" - "Николаев-2" 2:3 (1:0)

Голы: Катеруша, 43 (1:0); Бардадым, 56 (1:1); Бардадым, 64 (1:2); Витенко, 82 (1:3); Твердоух, 92 (2:3)

Удаления: Петриченко Б., 74

"Реал Фарма" - "Энергия" 0:0 (0:0)

"МФК Металлург З" - "Кремень" 1:1 (0:1)

Голы: Энтин, 43 (0:1); Сарапий, 60 (1:1)

"Верес" - "Буковина" 1:3 (0:1)

Голы: Кузив Р., 13 (0:1); Заиченко, 86 (0:2); Мелконян, 90 (0:3); Бондаренко Ал-й, 92 (1:3)

"Подолье" - "Чайка" 0:0 (0:0)

"Черкасская-Академия" - "Калуш" 3:2 (2:0)

Голы: Сторчоус, 23 (1:0); Сторчоус, 34 (2:0); Скакун, 60 (пенальти) (2:1); Тарасенко О., 73 (3:1); Скакун, 92 (3:2)


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финаловОбъединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов
Украина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате ЕвропыУкраина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате Европы
Чемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! ФутболЧемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! Футбол
Григорчук жертвует чемпионатом ради Лиги чемпионов. ФутболГригорчук жертвует чемпионатом ради Лиги чемпионов. Футбол
Заря теряет очки в матче с Черноморцем: смотреть голыЗаря теряет очки в матче с Черноморцем: смотреть голы
Блок рекламы


Похожие новости
"Шахтер" - "Ворскла" - 4:1. 4 тур (ВИДЕО)  . Футбол"Шахтер" - "Ворскла" - 4:1. 4 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Арсенал-Киев пока не планирует увольнять Раванелли. ФутболАрсенал-Киев пока не планирует увольнять Раванелли. Футбол
"Олимпик" - "Львов" - 1:1. 4 тур (ВИДЕО)  . Футбол"Олимпик" - "Львов" - 1:1. 4 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Штурм могут исключить из Лиги Европы. ФутболШтурм могут исключить из Лиги Европы. Футбол
Жилмар: Очень рад за Львов, а теперь нужно готовиться к Шахтеру. ФутболЖилмар: Очень рад за Львов, а теперь нужно готовиться к Шахтеру. Футбол
Сарри: Азар остается с нами. ФутболСарри: Азар остается с нами. Футбол
Календарь чемпионата Греции утвержден без дат. ФутболКалендарь чемпионата Греции утвержден без дат. Футбол
"Мариуполь" проиграл "Бордо" в матче Лиги Европы УЕФА. Футбол"Мариуполь" проиграл "Бордо" в матче Лиги Европы УЕФА. Футбол
СМИ: Диего Годин отказался переходить в Ман Юнайтед. ФутболСМИ: Диего Годин отказался переходить в Ман Юнайтед. Футбол
Далич остается тренером сборной Хорватии. ФутболДалич остается тренером сборной Хорватии. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости