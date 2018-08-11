Усик впервые вошел в топ-10 рейтинга боксеров вне зависимости от веса

Два украинских боксера вошли в топ-10 рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории по версии ESPN. Чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) продолжает лидировать в рейтинге, а новоиспеченный абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) дебютировал в топ-10 и занимает восьмую строчку. Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив в финале WBSS россиянина Мурата Гассиева.

Топ-10 pound-for-pound:
1. Василий Ломаченко
2. Теренс Кроуфорд
3. Геннадий Головкин
4. Майки Гарсия
5. Эррол Спенс
6. Наойя Инуэ
7. Срикасет Сор Рунгвисай
8. Александр Усик
9. Энтони Джошуа
10. Деонтей Уайлдер

Добавим, что Усик возглавил рейтинг IBF в своей весовой категории, а первое место, которое дает право сразится с чемпионом, пока остается вакантным.


Terrikon со ссылкой на Сегодня


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