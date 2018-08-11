Арсенал-Киев пока не планирует увольнять Раванелли. Футбол

Несмотря на 0 очков в трех стартовых турах, руководство "Арсенала-Киев" доверяет нынешнему тренеру Фабрицио Раванелли. Правда, при определенных условиях позиция итальянского специалиста может пошатнуться.

- На данный момент не задумываемся о каких-то кардинальных изменениях. Мы доверяем Раванелли. Как только перестанем доверять, то пожмем друг другу руки. У нас с ним открытые отношения. Разговор был. Он сказал, что если поймет, что больше не может, то уйдет сам. Но мне бы этого не хотелось. Мне нравится работать с Раванелли, - сказал директор "Арсенала" Александр Москаленко.

- Чемпионат начался с 3-го тура, первых двух матчей для меня не было. У нас молодая команда, которая только вышла в элиту. Считаю, что в матче с "Александрией" у нас есть перспективы, - заявил Раванелли каналу "Футбол 1".


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