Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после восьмого дня финалов

Украина продолжает удерживать 7-ю позицию в общекомандном зачете

Фото: iSport.ua

На первом в истории объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Шотландии и Германии, в восьмой день финалов сборная Украины завоевала весь комплект наград - по одной золотой, серебряной и бронзовой медалям.

Наша команда продолжает удерживать седьмую позицию в общекомандном медальном зачете.

Всего в активе украинской команды 24 награды, из которых 8 "золотых", 11 – "серебряных" и 5 – "бронзовые".

# Страна З С Б В

  • 1 РоSSия 26 16 12 54
  • 2 Великобритания 19 19 16 54
  • 3 Нидерланды 12 10 10 32
  • 4 Франция 12 10 7 29
  • 5 Италия 11 16 24 51
  • 6 Германия 10 14 19 43
  • 7 УКРАИНА 8 11 5 24
  • 8 Швейцария 7 1 6 14
  • 9 Венгрия 6 4 3 13
  • 10 Польша 5 4 5 14


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