Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после восьмого дня финалов

Украина продолжает удерживать 7-ю позицию в общекомандном зачете

Фото: iSport.ua

На первом в истории объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Шотландии и Германии, в восьмой день финалов сборная Украины завоевала весь комплект наград - по одной золотой, серебряной и бронзовой медалям.

Наша команда продолжает удерживать седьмую позицию в общекомандном медальном зачете.

Всего в активе украинской команды 24 награды, из которых 8 "золотых", 11 – "серебряных" и 5 – "бронзовые".

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