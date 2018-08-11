Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после восьмого дня финалов
Украина продолжает удерживать 7-ю позицию в общекомандном зачете
На первом в истории объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Шотландии и Германии, в восьмой день финалов сборная Украины завоевала весь комплект наград - по одной золотой, серебряной и бронзовой медалям.
Наша команда продолжает удерживать седьмую позицию в общекомандном медальном зачете.
Всего в активе украинской команды 24 награды, из которых 8 "золотых", 11 – "серебряных" и 5 – "бронзовые".
# Страна З С Б В
- 1 РоSSия 26 16 12 54
- 2 Великобритания 19 19 16 54
- 3 Нидерланды 12 10 10 32
- 4 Франция 12 10 7 29
- 5 Италия 11 16 24 51
- 6 Германия 10 14 19 43
- 7 УКРАИНА 8 11 5 24
- 8 Швейцария 7 1 6 14
- 9 Венгрия 6 4 3 13
- 10 Польша 5 4 5 14
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