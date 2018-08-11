Свитолина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Канады
Элина Свитолина на пути к защите титула
На Открытом чемпионате Канады (в честь спонсора - Rogers Cup), проводимого в Монреале на хардовых кортах, состоялись матчи стадии 1/4 финала.
В одном из них, первая ракетка Украины и пятая сеяная на турнире Элина Свитолина встречалась с бельгийкой Элизе Мертенс (14).
Упорным выдался лишь первый сет, в котором украинка отдала сопернице четыре стартовых гейма подряд 0:4.
Однако Элина сумела найти в себе силы перевернуть не удачно складывающуюся партию и выиграть 7:5.
Во второй партии соперницы держали свои подачи до середины сета, когда Свитолина сделала брейк и, в конечном итоге, удержала свое преимущество 6:3.
За право сыграть в финале Свитолина поборется против 3-й ракетки мира, американки Слоан Стивенс.
Матч состоится в воскресенье, 12-го августа.
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11.08.2018 12:31