Донбасс уступает Юности в третьем матче Кубка Салея

В пятницу, 10 августа, донецкий "Донбасс" провел третий матч на предсезонном турнире Кубок Салея. Чемпиону Украины противостоял один из самых титулованных белорусских клубов - "Юность" (Минск).

Дончане дали бой в первом периоде, но позволили сопернику переиграть себя во второй 20-минутке. Как и в матчах с "Неманом" и "Гомелем", дончане снова очень неплохо сыграли у чужих ворот в большинстве. И Андрей Денискин, и Дмитрий Игнатенко забрасывали "Юности" именно тогда, когда "Донбасс" владел численным преимуществом. К сожалению, в Минске чемпионы Украины, играя в большинстве, еще и пропустили… Не будь этого гола – "Юность" и "Донбасс" ушли бы на первый перерыв с ничейным счетом. Но хозяева льда Крытого катка в парке Горького выиграли стартовый игровой отрезок, а во втором периоде гарантировали себе итоговый успех, забив еще трижды.

"Юность" (Минск, Беларусь) – "Донбасс" (Донецк, Украина) – 6:2

Шайбы: 1:0 Гринь (Протасеня, Дрозд), 5:14, 1:1 Денискин (больш.), 7:50, 2:1 Кулаков (Мицкевич), 11:48, 3:1 Гринь (Барановский, Антонов), 15:09, 3:2 Игнатенко (Денискин – больш.), 17:30, 4:2 Барковский, 28:36, 5:2 Антонов (Протасеня, Дрозд), 31:23, 6:2 Гринь (Геращенко, Кулаков - больш), 38:04.

"Юность": И.Брикун; Рыбчик – К,Брикун, Стефанович, Антонов – Барковский; Протасеня – Дрозд – Лопачук, Тарлецкий – Геращенко; Гринь – Развадовский, Гайнетдинов. Ногачев – Мицкевич.

"Донбасс": Дьяченко (Дуве); Кирющенков – Кузьмик – Коренчук (А), Сильницкий (К) – Романенко; Лялька (А) – Смирнов – Денискин, Игнатенко – Хришпенц; Луговой – Карпенко – Костиков, Фирсов – Скрипец; Чердак – Свищев – Мостовой, Ордынский – Жовнир.

Следующий поединок на Кубке Салея дончане проведут в воскресенье, 12 августа. На льду "Бобруйск-Арены" принимаем жлобинский "Металлург". Начало матча – 17:00.


Terrikon со ссылкой на ХК "Донбасс"


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