"Олимпик" - "Львов" - 1:1. 4 тур (ВИДЕО)  . Футбол

Олимпик - Львов - 1:1 (0:0)
 
Голы: Адамюк, 68 (0:1). Е. Пасич, 87 (1:1).
 
«Олимпик» (Донецк): Крынский, Зубейко, Кравченко, Гришко, Е. Пасич, Ксенз (Г. Пасич, 72), Вакуленко, Кольцов (Тейшейра, 46), Сондей, Балашов (Трояновский, 66), Дегтярев.
Фото "Олимпик" - "Львов" - 1:1. 4 тур (ВИДЕО)
Фото: fclviv.com.ua
 
«Львов»: Бандура, Тейлор, Каленчук, Приймак, Парамонов, Адамюк, Воронин, Аугусто (Рафаэль, 46), Волошинович (Мартан, 90), Западня, Бруно (Панамби, 64).
 
Предупреждения: Приймак, 31. Гришко, 61. Зубейко, 77. Трояновский, 81.
 
Удаление: Приймак, 38.
 
10 августа. Киев. Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. 600 зрителей.
 
После волевой ничьей с «Карпатами» дончан ждала встреча с ещё одной командой из Львова. Подопечные Романа Санжара должны были протестировать футбольный клуб «Львов», который возглавляет бразилец Жилмар.
 
Сама встреча началась с минуты молчания в память о погибшем болельщике «Олимпика» Романе, жизнь которого оборвала страшная автокатастрофа.
 
Матч начался с преимуществом «Олимпика», уже в дебюте Дегтярев вывел Балашова на свидание с вратарем, но Виталий проиграл очную дуэль Бандуре. Тут же Бруно выскочил на ворота Крынского, но переиграть голкипера не сумел.
 
Львовяне больше водили в первом тайме, порой весьма грубо. Чаще всего судья останавливал игру после нарушений на Виталии Балашове. Дважды вингер ушёл от Приймака, оба раза рефери показывал хавбеку желтую карточку. В итоге, на 38-й минуте «Львов» остался в меньшинстве.
 
Дончане старались выжать максимум из каждой атаки, однако в последней фазе не все получалось. Не хватало последней передачи, да и стандарты откровенно не шли.
 
В перерыве Роман Санжар сделал замену, усилив атаку. Кольцова заменил герой прошлого тура Максим Тейшейра.
 
«Олимпийцы» принялись методично расшатывать оборонительные порядки соперника, но сделать это оказалось не так просто. Порой не хватало взаимопонимания Тейшейре и Балашову, а иногда арбитры останавливали атаки дончан. Дегтярев даже забил, однако рефери зафиксировал офсайд.
 
Постепенно гости выровняли игру, численное преимущество хозяев не ощущалось. Львовяне заработали стандарт и наказали соперника. Адамюк выиграл верховую борьбу и переправил мяч головой в сетку - 0:1.
 
Подопечные Санжара не опустили рук, продолжили идти вперёд и могли отыграться сразу же. Но лайнсмен вновь углядел офсайд у Дегтярёва. «Олимпийцы» шли в атаку, и пропускали контрвыпады соперника. Западня мог забивать второй мяч для своей команды, но на мгновение не успел на прострел. А Панамби чудом не попал в пустой угол после удара головой.
 
Последние минуты прошли под диктовку хозяев, которые жаждали отыграться. Мощный удар Кравченко из-за штрафной Бандура отразил на угловой, но с сумасшедшим ударом Евгения Пасича не совладал бы и Буффон. Защитник попал точно в «девятку» - 1:1.
 
Финальный штурм дончанам не удался, как не старались «олимпийцы», вырвать победу в концовке не удалось.
 
 


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