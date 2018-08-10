Штурм могут исключить из Лиги Европы. Футбол

Европейский футбольный союз (УЕФА) примет решение о судьбе австрийского клуба "Штурм" Грац в пятницу, 17 августа.

Причиной этого процесса является неуместное поведение болельщика, который бросил бутылку в арбитра во время матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между "Штурмом" и кипрской командой АЕК Ларнака (0:2).

На 78-минутной встрече главный судья из Швеции Мохаммед Аль-Хаким отправил команды в раздевалки после того, как в его ассистента Фредрика Кливера попала стеклянная бутылка и до крови разбила ему голову. Рефери оказали медицинскую помощь и примерно через 40 минут после совещания представителей УЕФА было принято решение возобновить матч.

Организаторы, через систему видеонаблюдения идентифицировали болельщика, который бросил бутылка, и полиция вывела его со стадиона.