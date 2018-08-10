Штурм могут исключить из Лиги Европы. Футбол
Европейский футбольный союз (УЕФА) примет решение о судьбе австрийского клуба "Штурм" Грац в пятницу, 17 августа.
Причиной этого процесса является неуместное поведение болельщика, который бросил бутылку в арбитра во время матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между "Штурмом" и кипрской командой АЕК Ларнака (0:2).
На 78-минутной встрече главный судья из Швеции Мохаммед Аль-Хаким отправил команды в раздевалки после того, как в его ассистента Фредрика Кливера попала стеклянная бутылка и до крови разбила ему голову. Рефери оказали медицинскую помощь и примерно через 40 минут после совещания представителей УЕФА было принято решение возобновить матч.
Организаторы, через систему видеонаблюдения идентифицировали болельщика, который бросил бутылка, и полиция вывела его со стадиона.
В лучшем случае австрийский клуб может получить предупреждение и штраф от УЕФА, но ему также угрожает исключение из соревнования, сообщает APA.
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