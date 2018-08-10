Сарри: Азар остается с нами. Футбол

Маурицио Сарри пояснил, что доволен двумя новичками команды, а также выразил уверенность в том, что Эден Азар останется игроком «Челси», сообщает официальный сайт синих.

Главный тренер провел пресс-конференцию в преддверии завтрашнего матча АПЛ с «Хаддерсфилдом». Сарри ответил на вопросы о трансферах команды на этой неделе, о глубине состава и о капитанской повязке.

О приобретении Кепы Аррисабалаги и уходе Тибо Куртуа
Ситуация с Куртуа была понятной. Он хотел перебраться в Мадрид. Возможно, мы потеряли одного из лучших голкиперов на данный момент, но приобрели молодого вратаря, одного из лучших молодых голкиперов в Европе, так что я очень счастлив.

Кепа очень молод, ему 23. Я надеюсь, что в скором времени он сможет прибавить.

О переходе Матео Ковачича на правах годичной аренды
Я очень рад переходу Ковачича. Он обладает должными для нас характеристиками. Это очень техничный игрок. Он может играть между линиями противника. Для нас это может оказаться очень важно.

Теперь я считаю, что состав укомплектован.
Сарри исключил опроверг любые возможности того, что звездные игроки «синих» могут уйти в это трансферное окно, которое в других чемпионатах остается открытым до конца месяца. Это невозможно. Трансферное окно в Англии уже закрыто, поэтому мы не можем заменить сейчас столь важных игроков. Поэтому, думаю, это невозможно.

О будущем Эдена Азара и о его возможном новом контракте
Азар остается с нами, точно. Это не проблема. Я говорил с ним три или четыре раза обо всем, и он ни слова не сказал о трансферном рынке, так что я полагаю, что он счастлив остаться здесь.

Я не хочу обсуждать контракты. Это не моя работа. Моя работа на поле, моя работа – делать игроков лучше, моя работа – стараться выигрывать матчи, а не заключать новые контракты. Но я видел, что игрок рад остаться здесь, так что новый контракт не будет проблемой.

О статусе текущего состава
Состав очень большой, так что некоторым игрокам нужно уйти в аренду, но сейчас я не знаю, кто именно уйдет. Я предпочитаю иметь в команде 23, 24 игрока и 3–4 молодых футболистов, не больше.

О том, может ли Тьемуэ Бакайоко уйти в аренду до конца месяца
Возможно, я не знаю пока что. Возможно. Спросите у клуба.

О том, кто будет капитаном «Челси» в новом сезоне
Завтра, думаю, это будет Сезар Аспиликуэта, но это не окончательное решение. Я хочу лучше узнать игроков, я хочу лучше узнать человека, и тогда, когда моя идея станет ясной, я приму окончательное решение.

О возможном дебюте Кепы Аррисабалаги завтра
Я не знаю. Он в заявке на завтрашний матч, но я должен принять решение.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финаловОбъединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов
Украина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате ЕвропыУкраина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате Европы
Чемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! ФутболЧемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! Футбол
Морозов: Пусть ФФУ разбирается, почему арбитры боятся ставить пенальти Динамо. ФутболМорозов: Пусть ФФУ разбирается, почему арбитры боятся ставить пенальти Динамо. Футбол
Фаны "Динамо" показали гражданскую позицию, поддержав пережившую нападение Екатерину Гандзюк. ФутболФаны "Динамо" показали гражданскую позицию, поддержав пережившую нападение Екатерину Гандзюк. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
"Олимпик" - "Львов" - 1:1. 4 тур (ВИДЕО)  . Футбол"Олимпик" - "Львов" - 1:1. 4 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Штурм могут исключить из Лиги Европы. ФутболШтурм могут исключить из Лиги Европы. Футбол
Жилмар: Очень рад за Львов, а теперь нужно готовиться к Шахтеру. ФутболЖилмар: Очень рад за Львов, а теперь нужно готовиться к Шахтеру. Футбол
Календарь чемпионата Греции утвержден без дат. ФутболКалендарь чемпионата Греции утвержден без дат. Футбол
"Мариуполь" проиграл "Бордо" в матче Лиги Европы УЕФА. Футбол"Мариуполь" проиграл "Бордо" в матче Лиги Европы УЕФА. Футбол
СМИ: Диего Годин отказался переходить в Ман Юнайтед. ФутболСМИ: Диего Годин отказался переходить в Ман Юнайтед. Футбол
Далич остается тренером сборной Хорватии. ФутболДалич остается тренером сборной Хорватии. Футбол
Юран: Спартаку придется потрудиться, чтобы пройти ПАОК. ФутболЮран: Спартаку придется потрудиться, чтобы пройти ПАОК. Футбол
Костюк: Чемпионат U-19 дает плавный переход во взрослый футболКостюк: Чемпионат U-19 дает плавный переход во взрослый футбол
Марина Грановская: Кепа - талантливый футболистМарина Грановская: Кепа - талантливый футболист
Последние новости
Подгружаем последние новости