Сарри: Азар остается с нами. Футбол

Маурицио Сарри пояснил, что доволен двумя новичками команды, а также выразил уверенность в том, что Эден Азар останется игроком «Челси», сообщает официальный сайт синих.

Главный тренер провел пресс-конференцию в преддверии завтрашнего матча АПЛ с «Хаддерсфилдом». Сарри ответил на вопросы о трансферах команды на этой неделе, о глубине состава и о капитанской повязке.

О приобретении Кепы Аррисабалаги и уходе Тибо Куртуа

Ситуация с Куртуа была понятной. Он хотел перебраться в Мадрид. Возможно, мы потеряли одного из лучших голкиперов на данный момент, но приобрели молодого вратаря, одного из лучших молодых голкиперов в Европе, так что я очень счастлив.

Кепа очень молод, ему 23. Я надеюсь, что в скором времени он сможет прибавить.

О переходе Матео Ковачича на правах годичной аренды

Я очень рад переходу Ковачича. Он обладает должными для нас характеристиками. Это очень техничный игрок. Он может играть между линиями противника. Для нас это может оказаться очень важно.

Теперь я считаю, что состав укомплектован.

Сарри исключил опроверг любые возможности того, что звездные игроки «синих» могут уйти в это трансферное окно, которое в других чемпионатах остается открытым до конца месяца. Это невозможно. Трансферное окно в Англии уже закрыто, поэтому мы не можем заменить сейчас столь важных игроков. Поэтому, думаю, это невозможно.

О будущем Эдена Азара и о его возможном новом контракте

Азар остается с нами, точно. Это не проблема. Я говорил с ним три или четыре раза обо всем, и он ни слова не сказал о трансферном рынке, так что я полагаю, что он счастлив остаться здесь.

Я не хочу обсуждать контракты. Это не моя работа. Моя работа на поле, моя работа – делать игроков лучше, моя работа – стараться выигрывать матчи, а не заключать новые контракты. Но я видел, что игрок рад остаться здесь, так что новый контракт не будет проблемой.

О статусе текущего состава

Состав очень большой, так что некоторым игрокам нужно уйти в аренду, но сейчас я не знаю, кто именно уйдет. Я предпочитаю иметь в команде 23, 24 игрока и 3–4 молодых футболистов, не больше.

О том, может ли Тьемуэ Бакайоко уйти в аренду до конца месяца

Возможно, я не знаю пока что. Возможно. Спросите у клуба.

О том, кто будет капитаном «Челси» в новом сезоне

Завтра, думаю, это будет Сезар Аспиликуэта, но это не окончательное решение. Я хочу лучше узнать игроков, я хочу лучше узнать человека, и тогда, когда моя идея станет ясной, я приму окончательное решение.

О возможном дебюте Кепы Аррисабалаги завтра

Я не знаю. Он в заявке на завтрашний матч, но я должен принять решение.