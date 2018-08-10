Моуринью: Наша команда осталась прежней

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что его команда осталась такой же как в прошлом сезоне. Как известно, португальский специалист разочарован трансферной компанией манкунианцев.

"Это та же самая команда, что и в прошлом сезоне, - цитирует Моуринью Sky Sports. - Мы сменили вратарей. Пришел Ли Грант, потому что Джоэл Перейра хороший молодой вратарь и ему нужно играть.

Мы сменили Дейли Блинда на 19-летнего Диего Далота, который, как мы полагаем, имеет потенциал. И мы заменили Майкла Каррика на Фреда. Наша команда осталась прежней.

Фред - полузащитник. Он не нападающий и не центральный защитник. Он технически очень хорош. В этом смысле, как правило, бразильский игрок имеет очень богатый багаж. Он должен адаптироваться как можно скорее".


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