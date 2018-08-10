Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после cедьмого дня финалов

Украина продолжает удерживать 7-ю позицию в общекомандном зачете

Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после cедьмого дня финалов
Фото: sovsport.ru

На первом в истории объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Шотландии и Германии, в седьмой день финалов сборная Украины осталась без медалей.

Несмотря на своеобразную "засуху", наша команда продолжает удерживать седьмую позицию в общекомандном медальном зачете.

Всего в активе украинской команды 21 награда, из которых 7 "золотых", 10 – "серебряных" и 4 – "бронзовые".

# Страна З С Б В

  • 1 РоSSия 24 15 12 51
  • 2 Великобритания 18 17 14 49
  • 3 Нидерланды 12 10 10 32
  • 4 Италия 11 16 23 50
  • 5 Франция 10 9 7 26
  • 6 Германия 8 11 15 34
  • 7 УКРАИНА 7 10 4 21
  • 8 Венгрия 6 4 3 13
  • 9 Швейцария 6 1 6 13
  • 10 Польша 5 4 5 14


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