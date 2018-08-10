Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после cедьмого дня финалов

Украина продолжает удерживать 7-ю позицию в общекомандном зачете

На первом в истории объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Шотландии и Германии, в седьмой день финалов сборная Украины осталась без медалей.

Несмотря на своеобразную "засуху", наша команда продолжает удерживать седьмую позицию в общекомандном медальном зачете.

Всего в активе украинской команды 21 награда, из которых 7 "золотых", 10 – "серебряных" и 4 – "бронзовые".

# Страна З С Б В