Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после cедьмого дня финалов
Украина продолжает удерживать 7-ю позицию в общекомандном зачете
На первом в истории объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Шотландии и Германии, в седьмой день финалов сборная Украины осталась без медалей.
Несмотря на своеобразную "засуху", наша команда продолжает удерживать седьмую позицию в общекомандном медальном зачете.
Всего в активе украинской команды 21 награда, из которых 7 "золотых", 10 – "серебряных" и 4 – "бронзовые".
# Страна З С Б В
- 1 РоSSия 24 15 12 51
- 2 Великобритания 18 17 14 49
- 3 Нидерланды 12 10 10 32
- 4 Италия 11 16 23 50
- 5 Франция 10 9 7 26
- 6 Германия 8 11 15 34
- 7 УКРАИНА 7 10 4 21
- 8 Венгрия 6 4 3 13
- 9 Швейцария 6 1 6 13
- 10 Польша 5 4 5 14
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