"Мариуполь" проиграл "Бордо" в матче Лиги Европы УЕФА. Футбол

"Мариупольцы" в Одессе уступили французам со счетом 1:3.

В рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" принимал французский "Бордо". На стадионе "Черноморец" в Одессе хозяева уступили со счетом 1:3.

С первых минут поединка команды поочередно проводили атаки, а гол удалось забить хозяевам, пишет Футбол.ua.

Дмитрий Мишнев оказался первым на подборе на линии штрафной и пробил в самый угол в падении - 1:0. Французы ответили достаточно быстро - Пабло выиграл борьбу за "второй этаж" после подачи с углового и пробил - Худжамов со второй попытки мяч забрал. А вот на исходе тридцати минут игры Рустам был бессилен. Гаэтан Лаборде получил передачу от Юнусса Санкаре на линии штрафной и носком протолкнул мяч в угол ворот - 1:1.

Подопечные Александра Бабича проводили достаточно содержательные выпады, но завершать атаки прицельными ударами удавалось редко. На последнем рубеже голкипер хозяев замешкался с принятием решения, а затем выбил мяч в Гаэтана Лаборде - от француза тот залетел в ворота - 1:2.

На 49-й минуте голом снова отметились гости. Орельен Тчуамени пробил точно в угол с линии штрафной после отличной скидки Санкаре - 1:3.

Ответный поединок состоится 16 августа в Бордо.

Победитель по сумме двух матчей сыграет в решающей стадии отбора Лиги Европы - раунде плей-офф - с лучшей командой в паре "Ягеллония" (Польша) - "Гент" (Бельгия).

Стоит отметить, что это первая еврокубковая кампания в истории "Мариуполя". Во втором раунде отбора нынешней Лиги Европы мариупольцы оставили за бортом турнира обладателей Кубка Швеции - клуб "Юргорден" (1:1, 2:1).