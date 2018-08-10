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УЕФА назвал номининтов на звание лучших игроков Лиги Чемпионов-2017/18 Самое широкое представительство имеет "Реал" Фото: UEFA.com УЕФА назвала претендентов на награды лучшим игрокам на своих позициях в Лиге Чемпионов-2017/18, сообщает официальный сайт организации. Стоит отметить, что самое широкое представительство имеет победитель турнира – мадридский "Реал". Номинанты на награды по позициям в ЛЧ-2017/18: Вратари: Алиссон ("Рома", ныне "Ливерпуль"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", ныне "Пари Сен-Жермен"), Кейлор Навас ("Реал") Защитники: Марсело ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал"), Рафаэль Варан ("Реал") Полузащитники: Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос ("Реал"), Лука Модрич ("Реал") Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал", ныне Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль") Победителей назовут 30 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ в Монако. Напомним победителей прошлого сезона: Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") Защитник: Серхио Рамос ("Реал") Полузащитник: Лука Модрич ("Реал") Нападающий: Криштиану Роналду ("Реал")

LB.ua

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