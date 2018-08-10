УЕФА назвал номининтов на звание лучших игроков Лиги Чемпионов-2017/18
Самое широкое представительство имеет "Реал"
Стоит отметить, что самое широкое представительство имеет победитель турнира – мадридский "Реал".
Номинанты на награды по позициям в ЛЧ-2017/18:
Вратари: Алиссон ("Рома", ныне "Ливерпуль"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", ныне "Пари Сен-Жермен"), Кейлор Навас ("Реал")
Защитники: Марсело ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал"), Рафаэль Варан ("Реал")
Полузащитники: Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос ("Реал"), Лука Модрич ("Реал")
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал", ныне Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль")
Победителей назовут 30 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ в Монако.
Напомним победителей прошлого сезона:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")
Защитник: Серхио Рамос ("Реал")
Полузащитник: Лука Модрич ("Реал")
Нападающий: Криштиану Роналду ("Реал")
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