УЕФА назвал номининтов на звание лучших игроков Лиги Чемпионов-2017/18

Самое широкое представительство имеет "Реал"

Фото: UEFA.com
УЕФА назвала претендентов на награды лучшим игрокам на своих позициях в Лиге Чемпионов-2017/18, сообщает официальный сайт организации.

Стоит отметить, что самое широкое представительство имеет победитель турнира – мадридский "Реал".

Номинанты на награды по позициям в ЛЧ-2017/18:

Вратари: Алиссон ("Рома", ныне "Ливерпуль"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", ныне "Пари Сен-Жермен"), Кейлор Навас ("Реал")

Защитники: Марсело ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал"), Рафаэль Варан ("Реал")

Полузащитники: Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос ("Реал"), Лука Модрич ("Реал")

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал", ныне Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Победителей назовут 30 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ в Монако.

Напомним победителей прошлого сезона:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")

Защитник: Серхио Рамос ("Реал")

Полузащитник: Лука Модрич ("Реал")

Нападающий: Криштиану Роналду ("Реал")


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