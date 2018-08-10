Украина сыграет на шахматной Олимпиаде сильнейшим составом с Иванчуком

Мужская сборная Украины по шахматам выступит на сентябрьской Олимпиаде в Батуми сильнейшим составом. В команду вернулся легендарный Василий Иванчук. Кроме того, за сборную сыграют гроссмейстеры Павел Эльянов, Антон Коробов, Юрий Криворучко и Руслан Пономарев.

Напомним, Иванчук пропустил предыдущую Олимпиаду. На ней Украина выступила блестяще, поделив первое место со сборной США и уступив им лишь по дополнительным показателям.

Известен состав и женской сборной. Привезти в Украину золотые медали постараются сестры Анна и Мария Музычук, Анна Ушенина, Наталья Жукова, а также Юлия Осьмак.

Шахматная Олимпиада в Батуми пройдет с 23 сентября по 6 октября. Действующим чемпионом у мужчин являюся американцы, у женщин - китаянки.