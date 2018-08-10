Украина сыграет на шахматной Олимпиаде сильнейшим составом с Иванчуком

Мужская сборная Украины по шахматам выступит на сентябрьской Олимпиаде в Батуми сильнейшим составом. В команду вернулся легендарный Василий Иванчук. Кроме того, за сборную сыграют гроссмейстеры Павел Эльянов, Антон Коробов, Юрий Криворучко и Руслан Пономарев.

Напомним, Иванчук пропустил предыдущую Олимпиаду. На ней Украина выступила блестяще, поделив первое место со сборной США и уступив им лишь по дополнительным показателям.

Известен состав и женской сборной. Привезти в Украину золотые медали постараются сестры Анна и Мария Музычук, Анна Ушенина, Наталья Жукова, а также Юлия Осьмак.

Шахматная Олимпиада в Батуми пройдет с 23 сентября по 6 октября. Действующим чемпионом у мужчин являюся американцы, у женщин - китаянки.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финаловОбъединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов
Украина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате ЕвропыУкраина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате Европы
Чемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! ФутболЧемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! Футбол
Морозов: Пусть ФФУ разбирается, почему арбитры боятся ставить пенальти Динамо. ФутболМорозов: Пусть ФФУ разбирается, почему арбитры боятся ставить пенальти Динамо. Футбол
Фаны "Динамо" показали гражданскую позицию, поддержав пережившую нападение Екатерину Гандзюк. ФутболФаны "Динамо" показали гражданскую позицию, поддержав пережившую нападение Екатерину Гандзюк. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Надаль сыграет с Вавринкой в ТоронтоНадаль сыграет с Вавринкой в Торонто
Украина завоевала очередную медаль на объединенном чемпионате ЕвропыУкраина завоевала очередную медаль на объединенном чемпионате Европы
Украина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате ЕвропыУкраина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате Европы
Украина взяла "серебро" по гребле на Объединенном чемпионате ЕвропыУкраина взяла "серебро" по гребле на Объединенном чемпионате Европы
Украина завоевала первую медаль на объединенном ЧЕУкраина завоевала первую медаль на объединенном ЧЕ
Лига чемпионов: Карабах разгромил Кукеси и сыграет с БАТЭЛига чемпионов: Карабах разгромил Кукеси и сыграет с БАТЭ
Юрий Мороз: Украина U-19 ярко ответила всем критикам. ФутболЮрий Мороз: Украина U-19 ярко ответила всем критикам. Футбол
Украина завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по футболу U19Украина завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по футболу U19
Жилмар: для меня Украина - второй дом. ФутболЖилмар: для меня Украина - второй дом. Футбол
Тайсон вернется в Шахтер 20 июля, но с Динамо не сыграет. ФутболТайсон вернется в Шахтер 20 июля, но с Динамо не сыграет. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости