Челси объявил о переходе Ковачича из Реала

Лондонский "Челси" официально объявил о переходе полузащитника мадридского "Реала" Маттео Ковачича, который будет играть на "Стэмфорд Бридж" на правах аренды до конца сезона. 24-летний хорват стал частью сделки при продаже Тибо Куртуа в "Реал", сообщает Sky Sports. Куртуа подписал шестилетний контракт с "Реалом", а "Челси" за него получит 38 миллионов евро.

Ковачич - четвертый новичок "Челси" этим летом. До этого были подписаны Жоржиньо, Роберт Грин и Кепа Арисабалага.

"Я очень счастлив и рад быть здесь, в "Челси". Чувствуя себя невероятно. Я постараюсь сделать все возможное для этого клуба. Чемпионат Премьер-лиги станет для меня новым турниром, и всегда такое новое начало сложно, но я уверен, что менеджер и мои новые товарищи по команде помогут мне. Я с нетерпением жду отличный сезон", - цитирует Ковачич веб-сайт лондонского клуба.

Ковачич сыграл 109 матчей в течение трех лет в "Реале". Он выиграл три титула Лиги чемпионов и чемпионат Испании , забив три мяча и отдал восемь голевых пасов. В среднем он выходил на поле на 49 минут за игру.