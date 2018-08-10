Челси объявил о переходе Ковачича из Реала

Лондонский "Челси" официально объявил о переходе полузащитника мадридского "Реала" Маттео Ковачича, который будет играть на "Стэмфорд Бридж" на правах аренды до конца сезона. 24-летний хорват стал частью сделки при продаже Тибо Куртуа в "Реал", сообщает Sky Sports. Куртуа подписал шестилетний контракт с "Реалом", а "Челси" за него получит 38 миллионов евро.

Ковачич - четвертый новичок "Челси" этим летом. До этого были подписаны Жоржиньо, Роберт Грин и Кепа Арисабалага.

"Я очень счастлив и рад быть здесь, в "Челси". Чувствуя себя невероятно. Я постараюсь сделать все возможное для этого клуба. Чемпионат Премьер-лиги станет для меня новым турниром, и всегда такое новое начало сложно, но я уверен, что менеджер и мои новые товарищи по команде помогут мне. Я с нетерпением жду отличный сезон", - цитирует Ковачич веб-сайт лондонского клуба.

Ковачич сыграл 109 матчей в течение трех лет в "Реале". Он выиграл три титула Лиги чемпионов и чемпионат Испании, забив три мяча и отдал восемь голевых пасов. В среднем он выходил на поле на 49 минут за игру.

All confirmed! ????@Mateo_Kova23 is a Blue for the season ahead! #WelcomeKovacichttps://t.co/Nqxf6cxxuN

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 августа 2018 г.


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