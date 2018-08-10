Костюк: Чемпионат U-19 дает плавный переход во взрослый футбол

Главный тренер Динамо U-19 Игорь Костюк рассказал о чемпионате Украины среди юношеских команд.

"Как и каждый год, имеем одинаковые ожидания относительно сезона: молодые игроки должны получать игровую практику и прогрессировать. Чемпионат УПЛ U-19 дает плавный переход от детско-юношеского футбола во взрослый. Надо понять: когда игроки заканчивают клубные академии в 16-17 лет, нельзя сразу пускать их на взрослый уровень (в УПЛ, Первую лигу, Вторую), это может негативно сказаться на их карьерах; им надо создать условия переходного периода, которые обеспечивает турнир U-19.

В этом сезоне у нас три новые команды. Но мы понимаем: запорожский Металлург представляет город, где одна из сильнейших в Украине школ подготовки юных футболистов; в "Волыни" тоже хороший уровень, мы еще недавно с ними играли, когда клуб выступал в чемпионате УПЛ; а "Десна", напомню, соревновалась в турнире U-19 ПФЛ, то есть имеет соответствующий опыт. Словом, ожидаем очень сложного сезона - все наши соперники амбициозные.

О фаворитах вряд ли корректно говорить. Могу сказать о своей команде: есть привычное задача - кроме прогресса футболистов, попробуем снова выиграть первое место.

Разговоры о нецелесообразности чемпионата U-19 отвергаю как несерьезные. Во-первых, снова напомню о плавном переходе от детско-юношеского футбола во взрослый. Во-вторых, вот пробился определенный игрок в основную команду в очень молодом возрасте, а другой раскроется позже - то этого второго придется списывать, если не будет турнира U-19. Где будут выступать многочисленные выпускники академии после того, как заканчивают там обучение и еще не готовы выступать на взрослом уровне?

И я не считаю, что чемпионат U-19 имеет низкую посещаемость. На самом деле немалое количество болельщиков ходят на наши матчи - у кого есть желание, тот знает, как добраться до нашей базы. Кроме того, еще раз повторюсь: главная задача команд U-19 и U-21 готовить футболистов для основного состава. Пусть люди лучше посещают матчи чемпионата УПЛ", - сказал Костюк.


Terrikon со ссылкой на УПЛ


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