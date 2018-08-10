Марина Грановская: Кепа - талантливый футболист

Директор "Челси" Марина Грановская прокомментировала переход вратаря сборной Испании Кепы Аррисабалаги из "Атлетика" в состав лондонских "синих".

"Кепа - талантливый футболист, мы давно восхищались им и очень рады его приходу, - приводит слова директора клубная пресс-служба. Он уже продемонстрировал свой класс и стабильность, и он явно будет способствовать успеху клуба в будущем. Его долгосрочный контракт - это признак того, что мы верим в него и с оптимизмом смотрим в будущее, ждем, что он проявит себя в ближайшие годы".