Марина Грановская: Кепа - талантливый футболист

Директор "Челси" Марина Грановская прокомментировала переход вратаря сборной Испании Кепы Аррисабалаги из "Атлетика" в состав лондонских "синих".

"Кепа - талантливый футболист, мы давно восхищались им и очень рады его приходу, - приводит слова директора клубная пресс-служба. Он уже продемонстрировал свой класс и стабильность, и он явно будет способствовать успеху клуба в будущем. Его долгосрочный контракт - это признак того, что мы верим в него и с оптимизмом смотрим в будущее, ждем, что он проявит себя в ближайшие годы".

Напомним, что 23-летний вратарь сборной Испании перешел в "Челси" накануне нового сезона, подписав семилетний контракт с "синими". В Ла Лиге Аррисабалага провел более 50 матчей.


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