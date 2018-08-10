Гарсиа: Ломаченко умен, он адский боец

Роберт Гарсиа, известный американский тренер и старший брат чемпиона мира по версиям WBC/IBF в лёгком весе (до 63,5 кг) Майки Гарсии (39-0, 30 КО), в интервью ESNews рассказал об ожидании самого денежного боя в карьере его подопечного, поведал, какой поединок Майки может выбрать следующим, а также рассказал о тренировках команд Василия Ломаченко (11-1, 9 КО), Александра Усика (15-0, 11 КО) и Сергея Ковалёва (32-3-1, 28 КО) во времена владения залом в Окснарде.

— Сегодня люди хотят увидеть поединки Майки с Пакьяо, Ломаченко, Спенсом и Кроуфордом.

— Я слышал, люди хотят видеть бой с Пакьяо, но большинство всё же хочет увидеть Майки в бою с Ломаченко. Это хотят увидеть все.

— Менеджер Ломаченко, Эгис Климас, говорил, что они хотят этот поединок, и вы хотите этот поединок. Так давайте сделаем его реальностью.

— Это легко. Давайте сделаем его в декабре.

— Что должен делать Майки, чтобы победить Ломаченко?

— Это нелёгкий бой. Ломаченко умён, он адский боец. Он очень терпеливый, не теряет голову, двигается в разные стороны, выбрасывает множество ударов, при этом у него крепкая защита. Лома заставляет бойцов сдаваться. Но не думаю, что также будет с Майки. Майки очень терпеливый, очень спокойный. Это будет очень интересный поединок. Мне бы этот бой понравился.