Бавария наколотила 20 мячей в товарищеском матче. Футбол

В завершении тренировочного сбора в Тегернзе "баварцы" провели товарищеский матч с местным клубом "Роттах-Эгерн". Как отмечает клубная пресс-служба, 2,5 тысячи болельщиков стали свидетелями самого настоящего футбольного праздника и 22 голов на любой вкус.

Несмотря на интенсивную утреннюю тренировку "баварцы" бодро начали встречу и к 19-й минуте уже вели 5:0 - хет-трик оформил Коман, по голу на счету Тьяго и Левандовски. Затем команда Ковача немного сбавила темп, но голевые моменты у ворот хозяев поля продолжали создаваться регулярно. При этом сами футболисты "Роттах-Эгерна" не отсиживались в обороне и в итоге целых два раза в течение короткого времени смогли поразить ворота "баварцев". До свистка на перерыв еще два мяча забил Левандовски.

В начале второго тайма пошел дождь, но на жажду "баварцев" забивать он никак не повлиял. Полностью обновленным составом мюнхенцы продолжили свою голевую феерию. Голы в ворота хозяев поля залетали почти каждую минуту, в итоге после финального свистка на табло горел счет 20:2.




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