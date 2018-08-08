Украина завоевала очередную медаль на объединенном чемпионате Европы
Украинцы Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик выиграли "бронзу" ОЧЕ по прыжкам в воду
Украинский дуэт Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик выиграли бронзовые награды по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина в смешанных командах на объединенном чемпионате Европы.
Украинцы набрали 291,81 балла.
Чемпионами Европы стала немецкая пара Лу Массенберг и Тина Пунцель – 313,50 балла. "Серебро" досталось британцам – Росс Хаслэм и Грэйс Рид закончили соревнования с результатом 308,67 баллов.
Отметим, это вторая медаль наших спортсменов на ОЧЕ по синхронным прыжкам в воду с трамплина в смешанных командах.
Ранее золотые медали завоевали Олег Колодий и София Лыскун.
Всего в активе украинской команды на ОЧЕ -19 наград, из которых 6 "золотых", 10 – "серебряных" и 3 – "бронзовые".
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