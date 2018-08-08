Геннадий Прокопович: Международные партнеры ФФУ ждут ответа относительно скандального трансфера Ярмоленко. Футбол

В ситуации вокруг скандального трансфера экс-футболиста киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" вопросов по-прежнему больше, чем ответов.

Спортивная школа, которая воспитывала игрока из Чернигова, так и не получила платеж солидарности, а конфликт выходит на международный уровень. Об этом сайту ffu.ua рассказал председатель Черниговской областной федерации футбола директор СДЮШОР "Юность" Геннадий Прокопович.

"Следят за развитием событий и в УЕФА. Ситуация, на мой взгляд, обидная. Она ставит под удар в глазах международного сообщества весь украинский футбол", - отметил Геннадий Владимирович.

Он напомнил, что полиция открыла уголовное производство по факту возможного мошенничества, в результате которого платеж солидарности от ФК "Динамо" (Киев) попал не на счета школы, которая готовила Ярмоленко, а на счета неизвестной общественной организации под названием, схожей с той, которую имеет спортивное заведение, где на самом деле воспитывался футболист.

"Речь о присвоении таким образом 150 тыс. евро. Это те средства, которые должны были быть направлены на нужды воспитанников специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу «Юность» Черниговской областной государственной администрации", - уточнил Геннадий Прокопович.

ФФУ со своей стороны предоставляет следствию всю запрашиваемую информацию, поэтому есть надежда на скорое завершение досудебного расследования.

"Считаю, что это дело чести для наших правоохранителей - вернуть детям средства, которые были присвоены мошенниками. Также доведение этого дела в суд принципиально важно с точки зрения международного имиджа украинского футбола. Если в УЕФА и ФИФА не получат объяснений и доказательств, с украинскими ФК просто никто не захочет иметь дело. Этого нельзя допустить ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул председатель черниговской федерации.

Напомним, школа "Юность" за трансфер футболиста Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" должна была получить от футбольного клуба "Динамо" (Киев) платеж солидарности в размере примерно 286 тыс. Евро. Однако по неизвестным причинам часть указанного платежа солидарности в размере 150 тыс. евро футбольным клубом "Динамо" (Киев) 16 января 2018 безосновательно была перечислена неприбыльной общественной организации "Черниговский областной футбольный клуб "Юность".

ОО "ЧОФК "Юность" была образована только в 2015 году и, соответственно, априори не могла воспитать футболиста.

Вместе с тем, по данным следствия, между ФК "Динамо" (Киев), кипрской компанией "Динамо Киев ЛТД" и ОО "ЧОФК "Юность" 20 декабря 2017 был заключен договор о перечислении на счета общественной организации 150 тыс. евро.


Terrikon со ссылкой на ФФУ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финаловОбъединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов
Усик отказался от звания Героя УкраиныУсик отказался от звания Героя Украины
Сборную Украины по биатлону пополнят три россиянкиСборную Украины по биатлону пополнят три россиянки
Украина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате ЕвропыУкраина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате Европы
"Киев-Баскет" пригласил трех игроков"Киев-Баскет" пригласил трех игроков
Блок рекламы


Похожие новости
Источник: Коломойский может выжидать улучшенного предложения по Супряге. ФутболИсточник: Коломойский может выжидать улучшенного предложения по Супряге. Футбол
Сборную Исландии возглавил швед. ФутболСборную Исландии возглавил швед. Футбол
Леонид Буряк: Динамо забило гол из трехметрового офсайда. ФутболЛеонид Буряк: Динамо забило гол из трехметрового офсайда. Футбол
УЕФА: Еременко дисквалифицирован, но может быть заявлен. ФутболУЕФА: Еременко дисквалифицирован, но может быть заявлен. Футбол
Будущий самый дорогой вратарь мира уже свободен. ФутболБудущий самый дорогой вратарь мира уже свободен. Футбол
"Челси" заплатил 80 млн евро за испанского вратаря, - СМИ. Футбол"Челси" заплатил 80 млн евро за испанского вратаря, - СМИ. Футбол
Латвийский клуб заявил о похищении нигерийского нападающего. ФутболЛатвийский клуб заявил о похищении нигерийского нападающего. Футбол
Реднапп: Ливерпуль выглядит настоящим претендентом на титул. ФутболРеднапп: Ливерпуль выглядит настоящим претендентом на титул. Футбол
Каррера: Проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. ФутболКаррера: Проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. Футбол
Сарри: Впервые могу работать со всеми игроками Челси. ФутболСарри: Впервые могу работать со всеми игроками Челси. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости