Геннадий Прокопович: Международные партнеры ФФУ ждут ответа относительно скандального трансфера Ярмоленко. Футбол

В ситуации вокруг скандального трансфера экс-футболиста киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" вопросов по-прежнему больше, чем ответов.

Спортивная школа, которая воспитывала игрока из Чернигова, так и не получила платеж солидарности, а конфликт выходит на международный уровень. Об этом сайту ffu.ua рассказал председатель Черниговской областной федерации футбола директор СДЮШОР "Юность" Геннадий Прокопович.

"Следят за развитием событий и в УЕФА . Ситуация, на мой взгляд, обидная. Она ставит под удар в глазах международного сообщества весь украинский футбол", - отметил Геннадий Владимирович.

Он напомнил, что полиция открыла уголовное производство по факту возможного мошенничества, в результате которого платеж солидарности от ФК "Динамо" (Киев) попал не на счета школы, которая готовила Ярмоленко, а на счета неизвестной общественной организации под названием, схожей с той, которую имеет спортивное заведение, где на самом деле воспитывался футболист.

"Речь о присвоении таким образом 150 тыс. евро. Это те средства, которые должны были быть направлены на нужды воспитанников специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу «Юность» Черниговской областной государственной администрации", - уточнил Геннадий Прокопович.

ФФУ со своей стороны предоставляет следствию всю запрашиваемую информацию, поэтому есть надежда на скорое завершение досудебного расследования.

"Считаю, что это дело чести для наших правоохранителей - вернуть детям средства, которые были присвоены мошенниками. Также доведение этого дела в суд принципиально важно с точки зрения международного имиджа украинского футбола. Если в УЕФА и ФИФА не получат объяснений и доказательств, с украинскими ФК просто никто не захочет иметь дело. Этого нельзя допустить ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул председатель черниговской федерации.

Напомним, школа "Юность" за трансфер футболиста Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" должна была получить от футбольного клуба "Динамо" (Киев) платеж солидарности в размере примерно 286 тыс. Евро. Однако по неизвестным причинам часть указанного платежа солидарности в размере 150 тыс. евро футбольным клубом "Динамо" (Киев) 16 января 2018 безосновательно была перечислена неприбыльной общественной организации "Черниговский областной футбольный клуб "Юность".

ОО "ЧОФК "Юность" была образована только в 2015 году и, соответственно, априори не могла воспитать футболиста.