Каррера: Проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал свое мнение о сегодняшнем матче квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим клубом ПАОК.

«Проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. В Греции жаркий климат, от болельщиков ПАОКа тоже будет жарко. Кроме того, нас ждет встреча с организованной и опытной командой. Легко не будет. Но мы постараемся сыграть в свой футбол. Для этого сюда и прилетели. При этом очевидно, что завтра не все решится. Будет еще второй матч в Москве.

Мы думаем о победе. Прилетели именно с такой целью — выиграть. Но полагаю, что ПАОК с этим не согласен. Посмотрим, что случится на поле.

Я не считаю «Спартак» фаворитом. ПАОК на предыдущей стадии турнира показал себя отличной командой, выбил «Базель». У греков опытные защитники, крепкая центральная линия, где действуют Маурисио и Каньяс. А еще есть молодая талантливая линия атаки.

В Грецию не прилетели Джикия, Мельгарехо и Петкович. Они пока не набрали стопроцентной формы и продолжат работать в Москве. А здесь мне нужны футболисты, способные выдержать все 90 минут на поле. Это очень важно именно сейчас. Впереди длинный сезон», - цитирует итальянского специалиста сайт «Спартака».


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