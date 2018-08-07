Буффон: Мбаппе может стать таким же великим, как Пеле и Марадона. Футбол

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон признался, что следил за парижским клубом в течение последних трех лет. Кроме того, по мнению ветерана итальянского футбола, форвард команды Килиан Мбаппе может стать лучшим футболистом планеты.

"Я слежу за "ПСЖ" последние три года, - цитирует Буффона PSGMag. - Такая сильная команда несомненно добьется успеха в Лиге чемпионов.

Необходимо время. Но с такой командой, с таким сильным тренером "ПСЖ" обязательно добьется успеха.

Мбаппе? Мы как-то говорили о нем с Джорджио Кьеллини и Андреа Бардзальи. Все согласились, что у него есть что-то сверхчеловеческое.

Если он сможет сосредоточиться на карьере, он может стать таким же великим, как Пеле, Марадона, Роналду и Месси".